Олег Тиньков рассказал, как проходит его выздоровление от рака крови

Олег Тиньков рассказал, что онкологическое заболевание привело к трансформации его как человека, он стал более спокойным и «обдуманным», а также сократил использование соцсетей. Сейчас бизнесмена волнуют здоровье и семья, а бизнесом он занимается «чуть-чуть, чтобы совсем не закиснуть мозгами».

О том, как проходит выздоровления от рака крови Олег Тиньков рассказал в подкасте «ХакРак», созданном Фондом борьбы с лейкемией, сообщил РБК.

«Я вот никогда не скажу, что я победил. Я нахожусь в стадии какой-то борьбы. Во-первых, победить эту болезнь окончательно, мне кажется, невозможно, к сожалению. Вы должны понимать, что существует около 1000 кровяных раков, насколько я помню, либо 500, и только лейкемии 200», — отметил Тиньков.

По его словам, у него диагностировали острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — одно из самых сложных заболеваний. «Вот перед вами человек, который ни хрена не победил, который борется, и это важно, мне кажется, людям, которые борются, посмотреть на такого же», — считает бизнесмен.

Тиньков рассказал, что в настоящее время у него происходит РТПХ, то есть реакция «трансплантат против хозяина». «У меня во время COVID нюх пропал. Более смешные приключения, я сделал две химии и заболел COVID, один из первых в марте 2020-го, потом была еще одна химия и пересадка. Если взять четыре химии и пересадки, самый плохой и самый ужасный был COVID. Очень плохо я пережил COVID, плохая болезнь», — рассказал Тиньков.

Он также отметил, что онкологическое заболевание, с которым он столкнулся, стало началом трансформации его как человека.

«Безусловно, это два разных человека, потому что я был очень нетерпимый, прыгал, летал, ездил по всему миру. Сейчас, конечно, я стал куда более спокойным, куда более обдуманным, стал ценить каждый день, каждую минуту. Конечно же, стал терпеливым, стал больше понимать других, ну и все такое прочее. В общем, я понял, что во многом это суета сует. Меньше пользуюсь социальными сетями», — сообщил предприниматель.

Он также добавил, что его волнуют здоровье и семья, а бизнесом он занимается «чуть-чуть, чтобы совсем не закиснуть мозгами».

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Фото на обложке: RB.RU