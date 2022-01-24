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ТМК запустила конкурс разработчиков инновационных решений для нефтесервиса

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) запустила программу по отбору технологичных стартапов по направлениям трубного сервиса для нефтегазовой отрасли, разработке высокотехнологичных резьбовых соединений и оптимизации бизнес-процессов, сообщила пресс-служба компании.

ТМК запустила конкурс разработчиков инновационных решений для нефтесервиса

В рамках программы «Пилотный трек ТМК-Премиум Сервис» компания «ТМК-Премиум Сервис», «дочка» ТМК, будет отбирать и апробировать решения стартапов по направлениям премиального трубного сервиса для нефтегазовой отрасли, разработке высокотехнологичных резьбовых соединений и оптимизации бизнес-процессов.

Компания сфокусирована на: 

  • решениях по цифровизации в области охраны труда с использованием AR/VR-технологий;
  • решениях по высокотехнологичной маркировке и сквозному учету трубной продукции;
  • антикоррозионном мониторинге;
  • проектах на основе технологий процесса обмена данными между устройствами (М2М) и интернета вещей (IoT);
  • электронном документообороте;
  • проектах по водородной энергетике.

Стартапы получат доступ к ускоренной экспертизе проекта, возможность доработать свое решение под нужды компании и запустить пилот.

Подать заявку на пилотирование можно на сайте. Отмечается, что прием заявок не ограничен по времени. Подать их могут как юридические, так и физические лица, а также проектные институты и НИИ, способные представить решения на стадии MVP (Минимально жизнеспособный продукт) и выше.

ТМК начинает отбор проектов, чтобы придать дополнительный импульс НИОКР, которые она проводит как самостоятельно, так и в партнерстве с крупнейшими нефтегазовыми компаниями — ее заказчиками, отметил гендиректор «ТМК-Премиум Сервис» Сергей Рекин. По его словам, компания намерена запустить не менее пяти пилотных проектов в 2022 году.

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Фото на обложке: Kodda / Shutterstock

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