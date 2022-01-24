ТМК запустила конкурс разработчиков инновационных решений для нефтесервиса

«Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) запустила программу по отбору технологичных стартапов по направлениям трубного сервиса для нефтегазовой отрасли, разработке высокотехнологичных резьбовых соединений и оптимизации бизнес-процессов, сообщила пресс-служба компании.
В рамках программы «Пилотный трек ТМК-Премиум Сервис» компания «ТМК-Премиум Сервис», «дочка» ТМК, будет отбирать и апробировать решения стартапов по направлениям премиального трубного сервиса для нефтегазовой отрасли, разработке высокотехнологичных резьбовых соединений и оптимизации бизнес-процессов.
Компания сфокусирована на:
- решениях по цифровизации в области охраны труда с использованием AR/VR-технологий;
- решениях по высокотехнологичной маркировке и сквозному учету трубной продукции;
- антикоррозионном мониторинге;
- проектах на основе технологий процесса обмена данными между устройствами (М2М) и интернета вещей (IoT);
- электронном документообороте;
- проектах по водородной энергетике.
Стартапы получат доступ к ускоренной экспертизе проекта, возможность доработать свое решение под нужды компании и запустить пилот.
Подать заявку на пилотирование можно на сайте. Отмечается, что прием заявок не ограничен по времени. Подать их могут как юридические, так и физические лица, а также проектные институты и НИИ, способные представить решения на стадии MVP (Минимально жизнеспособный продукт) и выше.
ТМК начинает отбор проектов, чтобы придать дополнительный импульс НИОКР, которые она проводит как самостоятельно, так и в партнерстве с крупнейшими нефтегазовыми компаниями — ее заказчиками, отметил гендиректор «ТМК-Премиум Сервис» Сергей Рекин. По его словам, компания намерена запустить не менее пяти пилотных проектов в 2022 году.
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Фото на обложке: Kodda /
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