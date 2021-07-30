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Акции российского производителя труб взлетели на 38% за час на новости про рекордные дивиденды

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции российского лидера по производству стальных труб взлетели на 38% за один час. Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) порекомендовал рекордные дивиденды в 17,7 рублей на бумагу, что по текущим котировкам обеспечит доходность 17,5% годовых.

Акции российского производителя труб взлетели на 38% за час на новости про рекордные дивиденды

После новости по дивидендам в период 16.55-17.40 мск котировки ТМК выросли на 38% с 73,6 рублей до 98,86 за бумагу. Таким образом, состояние владельца ТМК Дмитрия Пумпянского увеличилось на $360 млн до $2,9 млрд.

ТМК планирует направить на дивидендные выплаты 18,2 млрд рублей – по 17,7 рублей на акцию. Это, по текущим котировкам 99,7 рублей за бумагу на 20.20 мск, обеспечит доходность 17,5% годовых. Закрытие реестра на выплаты планируют назначить на 17 сентября.

ТМК завершила 2020 год с чистым долгом в 98,7 млрд рублей, а выручка упала на 28% по сравнению с 2019 годом – до 222,6 млрд рублей.

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Фото: Shutterstock.com

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