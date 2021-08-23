Крупнейший производитель труб в России запустил собственный акселератор

Крупнейший производитель металлических труб в России запустил собственный акселератор. Его первыми участниками станут победители проведенного Трубной металлургической компанией (ТМК) трека, а новые проекты будут отбирать исходя из запросов бизнес-подразделений предприятия.
О запуске акселератора сообщили в пресс-службе ТМК. Он будет работать постоянно. С каждым стартапом-участником организуют индивидуальную модель взаимодействия в зависимости от готовности его решения к внедрению на предприятии.
«По итогам стартапы смогут рассчитывать на различные формы сотрудничества – от приобретения концепта, технологии или произведенного оборудования до контракта на реализацию проекта», – отметили в пресс-службе ТМК.
Оператором программы выступает научно-технический центр ТМК в «Сколково». При поиске стартапов он будет отталкиваться от запросов бизнес-подразделений компании, но уже сейчас открыт прием заявок по следующим направлениям:
- «Новые технологии и решения для трубной промышленности»;
- «Новые материалы и технологии нанесения покрытий»;
- «Водородная энергетика»;
- «Контроль качества»;
- «Цифровые двойники»;
- «Экология».
«Мы планируем отобрать лучшие решения для пилотирования на площадках компании до конца 2021 года», – уточнил заместитель генерального директора ТМК по научно– техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов.
Первыми участниками акселератора станут стартапы, принявшие участие в треке ТМК PipeIndustryTech, о котором рассказывали RB.ru. Его финалистами стали 29 московских компаний.
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