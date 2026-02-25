Точка Банк запустил расчёт доставки товаров из Китая — 45% компаний в России планируют перейти на «белый» импорт

Точка Банк объявил о запуске нового инструмента для расчёта ориентировочной стоимости «белой» поставки из Китая. Как сообщили в пресс-службе компании, предпринимателю достаточно вставить ссылку на товар с маркетплейса в Telegram-бот, и он покажет структуру затрат с учётом ключевых таможенных расходов. По данным исследования банка, 45% компаний, работающих с карго-доставкой*Комплекс услуг по транспортировке товаров из-за рубежа по упрощённой схеме таможенного оформления., планируют в ближайший год перейти на «белую» модель импорта.

Импорт усложнился из-за новых требований и контроля

Как отметили в пресс-службе Точка Банка, за последний год импорт заметно усложнился: меняются требования к оформлению, расширяется маркировка, усиливается контроль. Карго-схемы стали менее предсказуемыми по срокам и рискам.

Согласно исследованию банка, 45% компаний, использующих карго-доставку*Комплекс услуг по транспортировке товаров из-за рубежа по упрощённой схеме таможенного оформления., намерены перейти на «белую» поставку, чтобы снизить риски и выстроить более прозрачную модель работы.

Инструмент помогает сопоставить разные модели поставки

Telegram-бот, запущенный Точка Банком, позволяет предварительно рассчитать затраты на этапе принятия решения о закупке. Пользователь вставляет ссылку на товар с маркетплейса — например, Wildberries или Ozon — и получает ориентировочную стоимость поставки из Китая с учётом всех ключевых таможенных расходов.

Инструмент показывает структуру затрат и позволяет сравнить её с карго-моделью, где расчёт ведётся по ставке за килограмм без детализации.

В материале Russian Business руководитель направления закупок из-за рубежа Точка Банка Александр Лебедев рассказал, что при расчёте важно учитывать не только ставку за килограмм, но и полную стоимость поставки. По его словам, следует принять во внимание риски изменения курса, невозможность вернуть НДС, потенциальные штрафы и вероятность задержки груза. По его оценке, с учётом этих факторов легальная схема может быть сопоставима по стоимости с карго.

После предварительного расчёта пользователь может оставить заявку в боте на детальную проработку закупки от Точка Банка.

Минэк предложил ускорить введение НДС на импорт через маркетплейсы

18 февраля 2026 года Минэкономразвития предложило ускорить принятие национального регулирования трансграничной электронной торговли, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник. Инициатива аргументирована необходимостью защиты внутреннего рынка.

Минфин ранее подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий поэтапное введение НДС на товары электронной торговли:

5% в 2027 году,

10% в 2028 году,

15% в 2029 году,

20% с 2030 года.

Глава Минпромторга Антон Алиханов предложил установить для иностранных товаров ставку 22% с января 2027 года.

Большинство трансграничных отправлений — это товары стоимостью до 200 евро. Сейчас такие покупки ввозятся в Россию без уплаты таможенной пошлины.

Платформы могут обязать уравнять комиссии

Минэкономразвития также подняло вопрос комиссий для российских и иностранных продавцов. По данным источника «Ведомостей», платформы иногда устанавливают комиссии для иностранных продавцов кратно ниже, чем для российских.

Министерство предложило закрепить в меморандуме, а затем в законе обязательство устанавливать вознаграждение для российских продавцов не выше, чем для иностранных.

Закон о платформенной экономике вступит в силу с октября 2026-го

31 июля 2025 года принят федеральный закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Документ вводит единые требования для маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов.

С 1 октября 2026 года цифровые платформы будут обязаны:

заранее уведомлять об изменениях тарифов и комиссий;

объяснять причины блокировки товаров и аккаунтов и давать возможность обжалования;

раскрывать принципы ранжирования товаров и рекламы;

привести карточки товаров, возвраты и документооборот к единому стандарту.

Самозанятые получат право самостоятельно принимать или отклонять заказы на работу. Платформы обязаны оплачивать каждый заказ отдельно и не вправе требовать дополнительные услуги сверх согласованного задания.