Советы от Точка Банк: как наладить белый импорт из Китая

Вместе с Александром Лебедевым, руководителем направления закупок из-за рубежа от Точка Банк, разбираемся, почему старые модели теряют смысл и как выстраивать закупки, чтобы минимизировать риски срывов поставок и потерю денег.

В 2025 году многие предприниматели столкнулись с задержками своего товара на границе. Это закономерный результат: российские власти усиливают прослеживаемость товаров, а Китай ужесточает экспортный контроль. Процессы идут синхронно и последовательно, поэтому серые схемы постепенно теряют возможность работать в прежнем режиме.

Кризис карго-доставки: почему старые «чит-коды» больше не работают

Карго-схема казалась удобной и дешёвой, но эти преимущества исчезают: китайским поставщикам теперь нужно обязательно оформлять фапьяо (发票, fapiao — официальный налоговый документ, который подтверждает легальность сделки). Экспортные компании, не указавшие реального продавца, вынуждены платить за него налог. При этом российские маркетплейсы тоже усиливают контроль, всё строже требуя подтверждающие документы: сертификаты, декларации и маркировку.

Александр Лебедев, Точка Банк: «Традиционная серая схема, известная как “карго”, всегда опиралась на два уязвимых места — способ оплаты и оформление на таможне. Платежи часто шли через наличку или счета физлиц, а для занижения таможенных платежей использовались некорректные коды и наименования товаров в декларациях. Риски такой схемы растут, потому что на таможне груз всё чаще ставят на детальный досмотр».

Импортёры, которые игнорируют эти изменения, сталкиваются с возвратами платежей и падением продаж. «Когда у продавца останавливается поставка, он теряет не только оборот — проседают и позиции в выдаче. Проверка маркетплейсов становится строже: требуются сертификаты, декларации, корректно оформленные УПД. Если документов нет, площадка может ограничить доступ к отдельным функциям или снижать видимость товаров», — предупреждает Лебедев.

Белая доставка: временный шторм или долгосрочный тренд?

Эксперты уверены, что речь идет не о краткосрочных трудностях, а о смене парадигмы в целом — поэтому для устойчивого роста бизнесу необходима легальность. По данным исследования Точка Банк, компании с небольшим оборотом — до 500 тыс. рублей в месяц — и бизнесы младше пяти лет в основном опираются на карго-поставки. Для них это способ быстро запустить продажи, протестировать спрос и не вкладываться в сложную инфраструктуру.

Александр Лебедев, Точка Банк: «Серыми схемами поставок активнее всего пользовались продавцы на маркетплейсах, производители товаров и владельцы брендов. Обычно толчком к переходу на белые поставки становится либо кризисный эпизод, либо понимание: на карго масштабироваться невозможно. Поэтому импортёры начинают искать стабильность — долгосрочного партнёра, который привезёт товар официально, предоставит полный комплект документов и минимизирует вероятность вопросов со стороны контролирующих органов».

По мере роста ситуация меняется: уже при обороте выше 500 тыс. рублей доля компаний, использующих только белые схемы доставки, стабилизируется на уровне около 40%, а среди бизнесов с опытом более пяти лет лишь 10% продолжают работать исключительно через карго. Это отражает естественную стадию развития: при масштабировании бизнесу становится важна предсказуемость — документы, возможность учитывать НДС, стабильные сроки, защита груза и прозрачная себестоимость.

Стоимость поставки: экономика против риска

Хотя на первый взгляд карго выглядит дешевле по цене за килограмм, при детальном расчёте — и тем более при просчёте всех рисков — легальная схема тоже может быть выгодной. Лебедев отмечает, что надёжнее считать не только цену за килограмм, но и полную стоимость. «Кажется, что карго дешевле, но к этой "серой" цене постоянно добавляются риски, которые бьют по бизнесу: плавающий обменный курс и изменение цены в пути, невозможность вернуть НДС, потенциальные штрафы, блокировки и даже полная потеря товара. Если учесть все расходы и риски, стоимость легального импорта сопоставима с карго, особенно при работе с проверенным партнёром», — оценивает эксперт.

Пять опор надёжного импорта

Любой надёжный процесс закупки из Китая держится на пяти ключевых принципах. Сервис закупок из-за рубежа от Точка Банк помогает предпринимателю закрыть каждый из них:

Преодоление языкового барьера. Специалисты сервиса берут на себя всю коммуникацию с поставщиком, запрашивают документы и проверяют его надёжность. Предпринимателю не обязательно знать китайский язык и вникать в особенности местной деловой коммуникации. Проверенный поставщик. При работе с новым поставщиком важнейший этап — верификация фабрики и её документов, включая проверку лицензии на экспорт, налоговой регистрации, а также проверку благонадёжности через китайские госсервисы вроде www.gsxt.gov.cn. Управляемый платеж. Согласно исследованию Точка Банка, около 30% предпринимателей сталкиваются со сложностями при оплате поставок за рубеж: прямые платежи не всегда возможны, а выбор надёжного платёжного агента требует времени и опыта. На фоне проблем с переводом средств в Китай особенно важен прозрачный безналичный расчет: предприниматель оплачивает закупку в рублях, а осуществление платежа на себя берёт банк, исключая необходимость серых схем и обеспечивая соответствие требованиям валютного и налогового контроля. Документы и таможня. Для прохождения таможни необходим корректный пакет документов: сертификаты, декларации, маркировка. Таможенное оформление требует профессиональной экспертизы, а ошибки в кодах, документах или стоимости могут привести к задержкам и дополнительным расходам. Доставка до склада. В отличие от серых схем, где доставку с таможни нужно заказывать у сторонних перевозчиков, Точка Банк гарантирует доставку «до двери», принимая на себя ответственность за груз.

План действий: готовимся к 2026

Посчитайте реальную цену схемы. Оцените полную стоимость белой поставки одной вашей партии и честно сравните с текущей схемой. Помните о доставке, пошлинах и экстренных расходах в случае ошибок.

Выберите, что обелить в первую очередь. Проведите аудит и начните с позиций, для которых переход на белую схему наиболее выгоден, учитывая объём закупки.

Найдите партнера, который довезёт товар и обеспечит полный пакет документов.

Лебедев подчёркивает: «Сегодня предсказуемость важнее обещания "доставим за 18 дней любой ценой". Грузы с корректно оформленными документами проходят досмотры заметно стабильнее. Для бизнеса надёжнее заранее знать, что товар точно будет на складе в определённый период, чем надеяться на бесперебойность стремительно устаревающих серых схем».

