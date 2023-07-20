«Точка» запустила бесплатную опцию «ловли» курса юаней и тенге

Банк «Точка» запустил опцию «ловли» курса китайского юаня и казахстанского тенге, говорится в сообщении компании. Предпринимателю нужно задать желаемый курс, и если он появится в течение дня, то банк купит нужное количество валюты.
Воспольховаться опцией можно в интернет-банке «Точки». Заявку на «ловлю» курса можно отменить в любой момент и задать другой курс. Сервис бесплатный.
Форма «ловли» курса
«Предприниматели в большинстве случаев предпочитают рассчитываться с контрагентами из других стран в их национальной валюте, так как это упрощает перевод денег из одного банка в другой. Чтобы помочь предпринимателю сэкономить на трансграничном переводе, мы запустили опцию "ловли" курса», — сообщила лидер направления «ВЭД Импорт» в «Точке» Анна Давыдова, слова которой приводятся в сообщении.
По данным «Точки», доля импорта из Китая и Казахстана в РФ в первом полугодии 2023 составила 42% и 5% соответственно.
Фото на обложке: Unsplash
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