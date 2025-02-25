Банк «Точка» запустил функцию автозамены лиц на фото для карточек товаров
Входящий в экосистему банка «Точка» сервис 24AI внедрил технологию автозамены лиц моделей в карточках товаров на маркетплейсах. Решение поможет селлерам снизить затраты на съемки, моделей, студию и ретушь, заявили RB.RU в пресс-службе банка.
- Новости
Чтобы воспользоваться опцией, нужно загрузить фотографию с моделью и выбрать лицо из встроенной библиотеки. За 1,5 минуты сервис изменит внешность модели и адаптирует ее под исходное изображение. Алгоритмы не искажают одежду, аксессуары и головные уборы, отметили в «Точке».
Там добавили, что новая нейросеть стала первым подобным решением от российских банков, разработанным для селлеров. Компания планиурет развивать сервис, скоро в нем появится смена фона.
Фото: 24AI
Функция доступна всем пользователям 24AI, протестировать ее можно с помощью бесплатных генераций. Также в сервисе есть функции удаления фона, создания инфографики, улучшения качества изображений, изменения пропорций и удаления лишних предметов с фото.
- Прошлой осенью маркетплейс Wildberries разработал и запустил «Виртуальную фотостудию» — сервис на базе генеративных нейросетей. С помощью него продавцы с подпиской «Джем» могут создавать фотографии своей одежды на ИИ-моделях. Подписчикам доступно до 10 бесплатных генераций фотографий в месяц. С весны 2024 года похожий функционал появился и у Ozon.
Фото на обложке: Alexander Grey / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть пункт выдачи заказов»
- 1 Головная структура «Т-Банка» получила контроль в компании, владеющей 64% банка «Точка» О консолидации двух банков речи пока не идет 22 мая 15:57
- 2 «Точка» запустила сервис оптовых закупок из Китая и Индии для предпринимателей Минимальная сумма заказа у поставщика — 500 тыс. рублей без учета логистики 02 апреля 11:09
- 3 «Точка» и «Акселератор ФРИИ» запустят инвестиционный конвейер для стартапов Банк намерен инвестировать до 500 млн рублей в каждый подходящий стартап 24 марта 15:12
- 4 Расчетно-кассовое обслуживание: как выбрать подходящий банк для открытия счета 5 предложений от разных банков 06 февраля 15:56