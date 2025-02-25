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Банк «Точка» запустил функцию автозамены лиц на фото для карточек товаров

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Входящий в экосистему банка «Точка» сервис 24AI внедрил технологию автозамены лиц моделей в карточках товаров на маркетплейсах. Решение поможет селлерам снизить затраты на съемки, моделей, студию и ретушь, заявили RB.RU в пресс-службе банка.

Банк «Точка» запустил функцию автозамены лиц на фото для карточек товаров
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Чтобы воспользоваться опцией, нужно загрузить фотографию с моделью и выбрать лицо из встроенной библиотеки. За 1,5 минуты сервис изменит внешность модели и адаптирует ее под исходное изображение. Алгоритмы не искажают одежду, аксессуары и головные уборы, отметили в «Точке».

Там добавили, что новая нейросеть стала первым подобным решением от российских банков, разработанным для селлеров. Компания планиурет развивать сервис, скоро в нем появится смена фона.

Фото: 24AI

Функция доступна всем пользователям 24AI, протестировать ее можно с помощью бесплатных генераций. Также в сервисе есть функции удаления фона, создания инфографики, улучшения качества изображений, изменения пропорций и удаления лишних предметов с фото.

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  • Прошлой осенью маркетплейс Wildberries разработал и запустил «Виртуальную фотостудию» — сервис на базе генеративных нейросетей. С помощью него продавцы с подпиской «Джем» могут создавать фотографии своей одежды на ИИ-моделях. Подписчикам доступно до 10 бесплатных генераций фотографий в месяц. С весны 2024 года похожий функционал появился и у Ozon.

Фото на обложке: Alexander Grey / Unsplash

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