«Точка» запустила цифровой аналог бумажной доверенности для отправки документов в налоговую

«Точка» автоматизировала документооборот с Федеральной налоговой службой (ФНС), запустив машиночитаемую доверенность — цифровой аналог бумажной доверенности, который позволяет отправлять декларацию и другие документы в налоговую без электронной подписи клиента.
«Получив согласие от клиента на прямое взаимодействие с ФНС России, мы экономим его бесценное время, которое ему пришлось бы потратить на оформление и передачу документов. Кроме того, с машиночитаемой доверенности клиент сможет подписывать документы с помощью смс-кода», — пояснил руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» Александр Лебедев, слова которого приводятся в сообщении «Точки».
Машиночитаемая доверенность также позволяет предпринимателям, работающим из-за рубежа, избежать блокировки счета из-за несдачи декларации в установленные сроки.
Контекст
- Сейчас для работы с ФНС предпринимателю необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), которую можно получить только находясь в России. Если срок действия КЭП закончится, то предприниматель не сможет подписать и сдать декларацию вовремя, из-за чего счет бизнеса может быть заблокирован.
- С машиночитаемой доверенностью такая ситуация невозможна, уверяют в «Точке», так как банк использует свою подпись, чем страхует предпринимателя от блокировки счета и других проблем.
- Банки начали упрощать для предпринимателей работу с электронной подписью. Так, в начале марта ВТБ заявил о том, что бизнес может получить в банке квалифицированный сертификат, выданный от лица удостоверяющего центра ФНС России (КЭП), на USB-токене с поддержкой технологии NFC. Это позволяет подписывать документы как на компьютере, так и на мобильных устройствах.
Фото на обложке: Unsplash
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