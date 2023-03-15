«Точка» отменила для предпринимателей комиссию за хранение долларов и евро

«Точка» отменила комиссию за хранение долларов и евро для клиентов, которые совершают платежи в этих валютах. Об этом RB.RU сообщил представитель банка.

Комиссия отменяется в тот день, когда был совершен платеж, и не действует следующие 60 календарных дней. При регулярных операциях она не будет действовать вовсе, и дополнительных заявлений или обращений от клиентов не требуется.

Если же в течение двух месяцев с момента последнего платежа предприниматель не будет проводить операции в этих валютах, а сумма остатка превысит 20 тыс. долларов или евро, то комиссия снова включится (0,02% в день на остаток, или 7,3% годовых).

«"Точка" была вынуждена ввести комиссию за хранение этой валюты в августе прошлого года. Комиссия списывалась ежедневно. Сейчас мы готовы отменить этот процент для предпринимателей, которые регулярно совершают платежи в долларах и евро», — сообщила лидер направления «ВЭД Импорт» в Точке Анна Давыдова.

В банке напомнили, что евро можно расплачиваться с контрагентами из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Грузии и Сербии. В долларах — с Китаем, Азербайджаном, Грузией, Арменией и Узбекистаном.

«Точка» работает и с другими валютами: динары, драмы, юани, лиры, тенге и другие. Плата за хранение остатков в этой валюте не взимается.

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