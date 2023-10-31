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«Точка» запустила бесплатный сервис для сравнения скидок на Wildberries

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис «Точка Маркетплейсы» банка для предпринимателей «Точка» запустил бот в Telegram, который подскажет продавцам, какую скидку предлагает Wildberries на их товар в разных регионах страны. Услуга полностью бесплатна, достаточно ввести артикул товара в строку сообщения, рассказали в пресс-службе банка.

«Точка» запустила бесплатный сервис для сравнения скидок на Wildberries

На Wildberries действует «Скидка Постоянного Покупателя», в разных городах и регионах ее размер на один и тот же товар может отличаться 

Бот «Точки» позволяет продавцу понять, где его товары продаются со скидкой, и сравнить стоимость в разных регионах.

«Селлер, проанализировав, где его товар продается по самым выгодным условиям, может отгрузить туда больше продукции, чтобы не оказаться в ситуации, когда спрос есть, а предложения — нет», — объясняет СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец. 

Данные о скидках сервис получает с помощью открытого клиентского API.

Ранее «Точка» приобрела стартап EcomCom, который разрабатывает одноименный сервис для управления продажами на различных маркетплейсах. Стартап станет частью сервиса «Точка Маркетплейсы».

Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock

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