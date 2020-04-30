У блокчейн-платформы TON Павла Дурова появится своя операционная система

В магазинах приложений Play Маркет и AppStore в ближайшее время появится приложение TON OS — операционная система для блокчейн-платформы TON. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Telegram.

Ранее на сайте TON Labs появилось объявление, что весной 2020 года будет запущена TON OS — «сквозная инфраструктура с открытым исходным кодом, которая позволит разработчикам и пользователям работать с блокчейном TON».

Приложения для установки операционной системы уже разработаны и в скором времени станут доступны для массового использования на смартфонах и ноутбуках, пояснил собеседник РБК.

TON OS не является альтернативой существующим операционным системам, она будет надстройкой для устройств, чтобы они поддерживали приложения на блокчейне.

«Первые ПК тоже никто не покупал, потому что на них в лучшем случае было две программы. Мы в блокчейне сейчас примерно на том моменте, когда появлялись первые программы для компьютеров еще до эры операционных систем DOS», — отметил собеседник издания.

По его словам, до сих пор TON OS была доступна для блокчейн-разработчиков, сейчас в нее добавили пользовательский интерфейс, и в будущем она будет предназначена для любых пользователей.



