Toncoin вошел в топ-10 криптовалют по объему рыночной капитализации

Поддерживаемая основателем Telegram Павлом Дуровым криптовалюта Toncoin вошла в топ-10 криптовалют по объему рыночной капитализации. Toncoin с показателем свыше $18 млрд «дышит в спину» Cardano, капитализация которой составляет около $20 млрд. За последний месяц Toncoin подорожал почти в два раза.

Криптовалюта Toncoin поднялась на десятую строчку в списке мировых криптовалют по объему рыночной капитализации, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Капитализация Toncoin составляет $18,6 млрд, по этому показателю криптовалюта сдвинула на 11-е место Avalanche, капитализация которой упала до $17 млрд. Сейчас Toncoin «дышит в спину» Cardano с капитализацией $20,3 млрд.

За последний месяц Toncoin подорожала почти в два раза, а с начала года прибавила в цене 120%. Котировки Toncoin растут в том числе на фоне анонса Павлом Дуровым новой системы вознаграждения для владельцев каналов в Telegram, которая основана на использовании Toncoin.

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