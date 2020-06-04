Названы самые популярные в России франшизы

РБК опубликовал рейтинг самых востребованных в России франшиз. Наиболее популярной у покупателей является сфера услуг. Первые три места заняли компании «1С», «Гемотест» и сервис ремонта смартфонов Pedant.ru.

Рейтинг составлен по данным Роспатента за 2019 год. Отмечается, что в сравнении с предыдущим годом рынок франчайзинга вырос на 16%. Рост произошел в основном за счет молодых региональных проектов.

Средний возраст компании, запускающей свою франшизу, составляет три года. Большинство компаний-франчайзеров на рынке — российские. Доля международных фирм составляет не более 20%. При этом 73% отечественных франшиз развиваются в регионах страны.

Самые востребованные предпринимателями франшизы относятся к сфере услуг — 46%. Составители рейтинга объясняют такую тенденцию их традиционно низкой стоимостью и простотой бизнес-процессов. Также популярны франшизы непродовольственной розницы — 23%. Это одежда и обувь, товары для дома, косметика и тому подобное.

Лидером рейтинга уже пять лет подряд является разработчик и продавец ПО для бизнеса «1С». По данным Роспатента, в 2019 году компания заключила 729 новых договоров франчайзинга и расторгла 64. Общее количество договоров на конец года составило 9635.

Второе место сохраняется за компанией «Гемотест», которая открыла в 2019 году 152 новые точки по франшизе и расторгла всего два контракта.

На третье место попала компания-новичок. Сервисный центр ремонта техники Pedant.ru стал продавать франшизу два года назад. За 2019 год фирма заключила 112 договоров, увеличив их общее число до 119. Она заняла место франшизы автосервисов Fit Service, которая опустилась на шестую строчку рейтинга.

Всего в списке 50 франшиз. В первую десятку также вошли «Пив&Ко», «Хеликс», Fit Service, Amakids, «Инвитро», Sun School, «Ремит».

Составителями рейтинга было замечено, что на карантинных каникулах интерес сместился к франшизам «антикризисных» бизнесов: медицина, аптеки, продуктовые франшизы, доставка. Прогнозируется, что в 2020 году количество франшиз и их покупок может снизиться.

Фото: oatawa / Shutterstock