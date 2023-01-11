Аналитики назвали три самых продаваемых в России китайских бренда автомобилей. Всего в России за 2022 год продали рекордные 120 тыс. легковых авто китайского производства, более 39 тыс. из них – от компании Chery.

Статистику за 2022 год по продажам в России автомобилей китайских брендов собрал «Автостат».

Самым продаваемым брендом стал Chery – на российском рынке было реализовано 39,3 тыс. новых автомобилей этой марки. На втором месте по продажам расположился Haval с 34,1 тыс. проданных машин. Тройку замкнул Geely с результатом в 26,7 тыс. реализованных авто.

На три ведущих бренда пришлось 82% всех купленных в России автомобилей китайских брендов, отметили аналитики. Всего же за 2022 год в России на первичном рынке было реализовано 120 тыс. произведенных в Китае авто – год к году показатель вырос на 7%.

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