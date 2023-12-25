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Набиуллина назвала ограничение международных платежей самой болезненной санкцией

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эльвира Набиуллина назвала самые болезненные введенные в отношении России санкции – это ограничение на международные платежи и заморозка активов частных инвесторов. В финансовом секторе остаются нерешенные проблемы, но на основные санкционные вызовы власти смогли ответить, считает глава ЦБ.

Набиуллина назвала ограничение международных платежей самой болезненной санкцией

Глава Банка России Эльвира Набиуллина посчитала самыми болезненными санкциями ограничение международных платежей и блокировку активов частных инвесторов. Об этом председатель ЦБ рассказала РБК.

Набиуллина отметила, что санкции в отношении международных платежей стали «именно проблемой», которую до сих пор пытаются решить.

На основные санкционные вызовы власти смогли ответить, несмотря на наличие других нерешенных проблем в финансовом секторе, сообщила глава ЦБ. Председатель Банка России также подчеркнула, что «надо быть готовыми к усилению санкционного давления».

По подсчетам Минфина, вследствие санкций замороженными за границей оказались российские резервы на сумму $300 млрд. При этом общий объем зарубежных резервов РФ оценивался в $640 млрд.

Фото на обложке: ID1974 / Shutterstock

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