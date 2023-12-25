Набиуллина назвала ограничение международных платежей самой болезненной санкцией

Эльвира Набиуллина назвала самые болезненные введенные в отношении России санкции – это ограничение на международные платежи и заморозка активов частных инвесторов. В финансовом секторе остаются нерешенные проблемы, но на основные санкционные вызовы власти смогли ответить, считает глава ЦБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина посчитала самыми болезненными санкциями ограничение международных платежей и блокировку активов частных инвесторов. Об этом председатель ЦБ рассказала РБК.

Набиуллина отметила, что санкции в отношении международных платежей стали «именно проблемой», которую до сих пор пытаются решить.

На основные санкционные вызовы власти смогли ответить, несмотря на наличие других нерешенных проблем в финансовом секторе, сообщила глава ЦБ. Председатель Банка России также подчеркнула, что «надо быть готовыми к усилению санкционного давления».

По подсчетам Минфина, вследствие санкций замороженными за границей оказались российские резервы на сумму $300 млрд. При этом общий объем зарубежных резервов РФ оценивался в $640 млрд.

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