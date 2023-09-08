«Авито Работа» назвала топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий сентября. В рейтинг попал электрогазосварщик-вахтовик с зарплатой в полмиллиона рублей – сумму эквивалентна гонорарам риелтора и стоматолога-ортопеда.
Специалисты сервиса «Авито Работа» составили список из пяти самых высокооплачиваемых вакансий сентября.
- Стоматолог-ортопед. Специалисту данной профессии предлагают зарплату до 750 тыс. рублей в месяц. Ищут его в Тюмени, стаж должен быть не менее трех лет. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство и оплату проживания для иногородних;
- Электрогазосварщик. Сотрудник может рассчитывать на гонорар до 561 тыс. рублей в месяц. Работа вахтовым методом в Ленинградской области и Краснодарском крае в графике 6/1. Обещают возможности карьерного роста и стабильные выплаты;
- Менеджер по продаже недвижимости в Краснодарском крае. Работодатель готов принят на должность неопытных менеджеров, предлагает гибкий график работы и неограниченный финансовый рост при заявленной зарплате до 500 тыс. рублей;
- Стоматолог-хирург. Компания в Московской области ищет специалиста с высшим профильным образованием на зарплату до 400 тыс. рублей в месяц. Рабочий график работы можно выстроить с учетом пожелания сотрудника;
- Крановщик на вахтовый метод. Работать придется в разных регионах России по графику 6/1. Сотруднику предлагают оплату проезда, пропитания и проживания, а также официальное трудоустройство. Зарплата – до 321 тыс. рублей в месяц.
По данным «Авито Работы», в сентябре 2023 года количество вакансий на рынке выросло в 2,4 раза по отношению к сентябрю 2022 года.
Фото на обложке: fizkes /
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