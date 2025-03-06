В России выставили на торги долг китайской компании на 850 млн рублей

Дебиторскую задолженность обанкротившегося ООО «Торговая компания "Цай Хун"» (принадлежит гражданину Китая Лю Чэнхуа) выставили на торги на площадке uTender по цене 1,1 млрд рублей. С материалами конкурсного управляющего компании ознакомился Русбейс. У «Цай Хун» два якорных должника: китайская Nine Cheng Trading (850 млн рублей) и гражданин КНР Лю Вэньпин (287 млн рублей).

Торги проходят повторно. В декабре начальная стоимость составляла 1,25 млрд рублей, сейчас дисконт достиг 10%.

Краткосрочная дебиторская задолженность — это долги контрагентов, которые не смогли расплатиться с «Цай Хун». Победитель торгов, купив долг, получит права требования к должникам.

Самый крупный долг перед «Цай Хун» на почти 850 млн рублей — у китайского производителя товаров народного потребления Nine Cheng Trading, говорится в материалах, опубликованных конкурсным управляющим. По данным базы Volza, компания сотрудничала с «Цай Хун», занималась экспортно-импортным операциями.

Долг прежнего владельца «Цай Хун» (владел компанией до ноября 2019 года) Лю Вэньпин достигает 287 млн рублей. В списке и другие китайские компании: S-Win (20 млн рублей), Ganzhou lide Electronics (27 млн рублей), «Шаньси Коул» (11 млн рублей). Всего в перечне должников 45 российских и китайских компаний, а также российские компании с китайским участием.

В 2024 году компания «Цай Хун» была признана банкротом по иску ООО «Аиткенсон» (оптовая торговля телекоммуникационным оборудованием), которая требовала от нее 241 млн рублей основного долга и 17,7 млн рублей процентов. Требования признаны обоснованными Арбитражным судом Московской области. Свои требования к банкроту также предъявляют ФНС, администрация Вологды, «Российский союз правообладателей». Среди истцов в деле о банкротстве указано АО «Айсибиси банк», принадлежащее «Торгово-промышленному банку Китая».

Русбейс направил запросы «Цай Хун» и «Аиткенсон». На момент публикации ответов не получил.

Чем занималось «Цай Хун» в России

На сайте «Цай Хун» указано, что она занималась финансированием торговых сделок между Китаем и Россией, торговым кредитованием. Среди партнеров отмечены China Construction Bank, ВТБ (размещен старый логотип, Русбейс направил запрос в банк), China Motor и другие. Компания писала, что ее основными финансовыми продуктами являлись беззалоговые гарантии, а также аккредитивы для российских и китайских импортеров и экспортеров. «Цай Хун» предлагала возможность оплаты импортируемого товара поставщикам после реализации конечному покупателю.

«Цай Хун» также до сих пор представлена на российских маркетплейсах, карточки ее товаров можно найти на Wildberrie, Ozon. Выручка за месяц — около полумиллиона рублей, свидетельствуют данные Moneyplace.

На торги вместе с долгами контрагентов выставлены десятки тысяч товаров «Цай Хун»: галантерея, сувениры, подарки, игрушки, товары для дачи на общую сумму 21,6 млн рублей. Кроме того, в марте проходят торги на принадлежащие компании здания и сооружения, расположенные на территории Вологодского литейного завода. Текущая стоимость объекта — 153 млн рублей.

В 2018 году компания, на тот момент называвшаяся «Цзюлунфу торговля» и специализировавшаяся на аренде производственных площадей в Вологде, планировала инвестировать 500 млн рублей в создание частного технопарка в сфере лесопереработки.

Откуда долги

Как пояснил Русбейс кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин, проблемы у «Цай Хун» могли быть связаны с влиянием санкций, которые усложнили расчеты между Россией и Китаем. «Влияние санкций может быть существенным, если денежные средства оказались заблокированными. В иных случаях, скорее всего, компания постаралась бы с помощью других инструментов (криптовалюта, платежи через другие страны) погасить свои долги», — заявил эксперт.

По мнению Суетина, в России может найтись покупатель на эти долги, так как сумма не очень высокая, многие региональные компании стоят дороже. Но чтобы долги купили, компания должна представлять интерес и ни в коем случае не быть запятнана в противозаконных операциях, добавил эксперт.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит пояснил, что шансы на продажу такой задолженности зависят от многих факторов, таких, например, как платежеспособность должников, обеспечение требования к должникам залогом, наличие основных средств у должника, фактическое осуществление должником хозяйственной деятельности на дату продажи прав требования. Также влияет наличие и размер иных требований к должнику и его способность их удовлетворить, отсутствие признаков неплатежеспособности.

Пустовит добавляет, что инетерс к лоту будет расти по мере увеличения дисконта. «Как правило, чем выше шансы получить оплату от должника, тем ниже дисконт за такую уступку прав требования. Но в отдельных случаях размер дисконта может доходить до 90%», — уточнил эксперт.

В июле Русбейс сообщал о проблемах с расчетами через китайские банки у российских компаний. Например, китайские банки отказывали российским компаниям в открытии счетов.

«Идет сокращение числа банков, работающих с РФ. Работают еще несколько банков типа Chouzhou Commercial, Rural и так далее. Но в каждом из банков есть своя специфика. Где-то есть высокая комиссия, где-то очень неприятный курс конвертации рубля к юаню, где-то высокие комиссии по переводу», — рассказывала RB.RU cооснователь и генеральный директор консалтинговой компании по работе с Китаем и странами Юго-Восточной Азии VM Partners Дарья Мушта.

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