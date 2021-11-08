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Корпорацию Toshiba разделят на три отдельные компании

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Руководство Toshiba планирует к 2023 году разделить корпорацию на три отдельные компании, чтобы повысить ее акционерную стоимость.

Корпорацию Toshiba разделят на три отдельные компании

Как сообщила газета Nikkei, каждая из трех компаний будет специализироваться на отдельной сфере, среди которых развитие инфраструктуры, технологические устройства и компоненты полупроводниковой памяти. Планы о разделении связаны со стремлением руководства Toshiba повысить ее акционерную стоимость за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.

Toshiba оказалась в невыгодном положении, поскольку инвесторы, как правило, оценивают диверсифицированную группу предприятий и активов меньше, чем сумму ее частей, из-за более широкого спектра рисков и предполагаемого снижения эффективности использования капитала.

Ожидается, что акционерам Toshiba будут выделены доли в новых отдельных компаниях.

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Фото на обложке: testing / Shutterstock

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