«Тотальная ошибка»: гендиректор Twitter назвал главную промашку прошлого года

Екатерина Кочкина
Гендиректор Twitter Джек Дорси признал, что блокирование новостей о сыне нынешнего президента США Хантере Байдене в преддверии прошлогодних выборов главы государства были «тотальной ошибкой». Он сделал это заявление во время слушаний в Комитете по энергетике и торговле.
«Тотальная ошибка»: гендиректор Twitter назвал главную промашку прошлого годаЕкатерина Кочкина
«Мы совершили тотальную ошибку с New York Post, мы исправили ее в течение 24 часов. Это было связано не с контентом, а с политикой взлома материалов. У нас была неправильная интерпретация. Мы не пишем политику», — отметил Дорси.
Также в слушаниях принимали участие главы Facebook и Alphabet.
Новость дополняется.
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