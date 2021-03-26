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«Тотальная ошибка»: гендиректор Twitter назвал главную промашку прошлого года

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Гендиректор Twitter Джек Дорси признал, что блокирование новостей о сыне нынешнего президента США Хантере Байдене в преддверии прошлогодних выборов главы государства были «тотальной ошибкой». Он сделал это заявление во время слушаний в Комитете по энергетике и торговле.

«Тотальная ошибка»: гендиректор Twitter назвал главную промашку прошлого года

«Мы совершили тотальную ошибку с New York Post, мы исправили ее в течение 24 часов. Это было связано не с контентом, а с политикой взлома материалов. У нас была неправильная интерпретация. Мы не пишем политику», — отметил Дорси.

Также в слушаниях принимали участие главы Facebook и Alphabet.

Новость дополняется.

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