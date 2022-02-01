Россияне с начала года купили рекордное количество турпутевок

С начала 2022 года россияне забронировали в 13 раз больше туристических путевок по сравнению с прошлым годом. На спрос повлияли перевод на удаленный режим работы, распродажи авиабилетов.
Количество забронированных туров с заездами на этот год уступает лишь на 8% показателям за тот же период двухлетней давности, сообщили «Известия».
Россиян не останавливает распространение нового штамма коронавируса «Омикрона», глубина продаж достигла ноября 2022 года.
Основная причина такого всплеска в том, что сейчас туристам доступно больше стран, чем в 2021 году. К тому же, у многих государств появились четкие протоколы въезда.
Самые популярные зарубежные направления у россиян в феврале — Египет, ОАЭ, Доминикана, Куба и Мальдивы.
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Фото на обложке: DimaBerlin /
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