Россияне с начала года купили рекордное количество турпутевок

С начала 2022 года россияне забронировали в 13 раз больше туристических путевок по сравнению с прошлым годом. На спрос повлияли перевод на удаленный режим работы, распродажи авиабилетов.

Количество забронированных туров с заездами на этот год уступает лишь на 8% показателям за тот же период двухлетней давности, сообщили «Известия».

Россиян не останавливает распространение нового штамма коронавируса «Омикрона», глубина продаж достигла ноября 2022 года.

Основная причина такого всплеска в том, что сейчас туристам доступно больше стран, чем в 2021 году. К тому же, у многих государств появились четкие протоколы въезда.

Самые популярные зарубежные направления у россиян в феврале — Египет, ОАЭ, Доминикана, Куба и Мальдивы.

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