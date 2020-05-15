90% европейских туристов, посетивших Россию до пандемии, остались довольны: исследование НАФИ

В конце 2019 года аналитики опросили жителей 27 стран Европы. Кроме того, они изучили мнение туристов из постсоветских государств, которые расположены в европейском регионе или относятся к нему, таких как Азербайджан, Армения, Грузия и Казахстан.



Также исследователи узнали у россиян, что они думают о развитии международного туризма в России. Всего опросили 2106 взрослых европейцев и 1600 совершеннолетних граждан РФ.



Рассмотрим основные выводы.



Европейцы много путешествуют в другие страны. 63% жителей Европы побывали за рубежом в качестве туристов за последний год. Жители североевропейских стран — самые активные путешественники, а меньше всего выезжают за пределы своих государств южане. Еще реже совершают туристические поездки за границу жители стран постсоветского пространства — здесь всего 42% путешественников.



Треть жителей Европы посетили Россию. 29% опрошенных европейцев были в нашей стране. Россия занимает 9 место среди государств, которые чаще всего посещают туристы из Европейского Союза.

Еще треть жителей Европы планируют ее посетить. Больше всего среди них граждан постсоветских и восточноевропейских государств — 48% и 37% соответственно. Другие европейцы не так активно планируют поездку в Россию. Среди жителей Западной Европы желающих посетить нашу страну оказалось 22%.



Большинству понравилась поездка. 90% европейских туристов, которые побывали в России, остались довольны. А 53% из приезжавших в нашу страну европейцев оценили российскую туристическую инфраструктуру как развитую.



Основной туризм европейцев — внутренний. Три четверти поездок жителей Европы не выходят за пределы места проживания и составляют всего от одного до трех дней. При этом самый частый транспорт, который выбирают европейцы, — поезд и машина.



Препятствия для поездки в Россию — расстояние и отсутствие информации. Жители Европы считают, что наша страна находится слишком далеко. Поэтому, по мнению исследователей, путешествие в Россию может восприниматься как дорогая поездка, требующая много времени, — это снижает ее привлекательность для европейских туристов.

Другое препятствие, которое мешает европейским путешественникам отправиться в нашу страну, — отсутствие информации о туристических особенностях России. Кроме того, европейцы опасаются, что им помешает языковой барьер.

Также аналитики НАФИ дали советы, как можно улучшить туристическую привлекательность России:

Развивать условия для двух платежеспособных групп путешественников — взрослых жителей Северной Европы и европейской молодежи. Для этого нужно усилить безопасность поездок, обеспечить комфорт и доступные цены. Продвигать туристический имидж России и бороться со стереотипами.

Ирина Иванкова, руководитель направления исследований в области туризма и транспорта НАФИ

Россия — очень интересная страна, территория которой долгое время была закрыта для массового посещения иностранцами. Это породило большое количество мифов и стереотипов, многие из которых превратились в барьеры для посещения страны и стали препятствием для развития международного туризма. Для стимулирования иностранного турпотока стоит серьезно подойти к вопросу продвижения бренда России за рубежом – развеять барьеры и рассказать иностранцам о достопримечательностях страны. Очень важно показать европейцам, что Россия, по крайней мере ее европейская часть, находится достаточно близко. В условиях постпандемийного периода очень важно показать географическую близость страны, сказать, что в случае глобальной чрезвычайной ситуации можно легко и быстро вернуться домой.

25 мая в рамках проекта Moscow Travel Hub пройдет онлайн-встреча, на которой аналитики НАФИ — Ирина Иванкова и Ирина Гильдебрандт — расскажут об итогах исследования и обсудят их с участниками, которые смогут задать вопросы. Кроме того, на встрече эксперты представят результаты опроса россиян об их планах на отпуск в 2020 году и перспективах развития внутреннего туризма.

Подробности и регистрация — на странице мероприятия на Timepad.

Фото на обложке: Alex Kotomanov/Unsplash