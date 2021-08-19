Toyota почти вдвое сократит производство автомобилей из-за дефицита микрочипов

Глобальный дефицит микрочипов скорректировал планы на производство одного из крупнейших автопроизводителей в мире. В Toyota объявили, что в сентябре выпустят на 360 тыс. машин меньше, чем собирались, то есть на 40%. Но ранее поставленные планы на год изменять не стали.

О сокращении объема выпуска японского автопроизводителя сообщило издание Automotive News.

Toyota сократит количество произведенных в сентябре автомобилей на 40% и выпустит на 360 тыс. машин меньше, чем планировали. Рынок Северной Америки недополучит 80 тыс. автомобилей марки, Европы – 40 тыс., Китая – 80 тыс.

Сокращение коснется 14 из 27 производственных линий Toyota. В частности, заводы Takaoka и Tsutsumi в Японии, которые вместе производят кроссоверы RAV4 и Harrier, седаны Corolla, Camry и гибрид Prius? а также завод в Тахаре, который производит модели Lexus LS, IS, RC, RCF и NX.

Несмотря на значительную коррекцию планов по выпуску автомобилей на ближайший месяц, Toyota не стала вносить изменения в план по выпуску 9,3 млн автомобилей в 2021 году.

«Мы сделаем все возможное, чтобы достичь этой цели», – сказали в Toyota.

Компания сократила производство из-за глобального дефицита полупроводников и микрочипов, которые являются неотъемлемыми компонентами автомобилей.

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