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Брокеры организовали внебиржевую торговлю ценными бумагами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России брокеры активизировали внебиржевую торговлю ценными бумагами на фоне приостановки бирж. Клиенты чаще всего интересуются подешевевшими «голубыми фишками» и бумагами компаний-экспортеров.

Брокеры организовали внебиржевую торговлю ценными бумагами

Встречаются и заявки второго и третьего эшелонов. Цены близки к значениями закрытия торгов 25 февраля, плюс-минус 10%, пишет «Коммерсантъ».

Бумагами сейчас интересуются больше как возможностью «схлопнуть клиентские лонги и шорты, не выводя бумаги на рынок», то есть закрыть позиции клиентов на покупку и продажу, сообщил собеседник издания в брокерской компании.

Он считает, что рынок при открытии биржевых торгов будет вести себя непредсказуемо и брокеры не готовы «выбрасывать туда большую ликвидность».

Глава НАУФОР Алексей Тимофеев пояснил, что совершение сделок с ценными бумагами возможно и при закрытой бирже. Подобные операции являются простыми сделками купли-продажи, в которых брокер может выступать в качестве посредника для своих клиентов или ее стороной. В последнем случае организация даже может публично объявить цены, по которым покупает и продает ценные бумаги.

Однако цена внебиржевых сделок может быть значительно хуже, чем в тех случаях, когда она определяется на бирже, предупредил он.

Параллельно профессиональные участники продолжают обсуждать с Банком России открытие биржевых торгов. Ранее НАУФОР призвала возобновить торги на бирже. В ассоциации считают, что в первую очередь необходимо открыть торги ОФЗ. При этом НАУФОР не видит препятствий для того, чтобы одновременно был открыт и организованный рынок акций.

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ЦБ приостановил торги на фондовом рынке 28 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 9 марта подписал закон, позволяющий направлять деньги из Фонда национального благосостояния на покупку российских акций и гособлигаций. Минфин планирует направить в 2022 году на эти цели до 1 трлн рублей. 

Фото на обложке: G-Stock Studio / Shutterstock

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