Физическим лицам разрешат регистрировать товарные знаки

Физическим лицам, в том числе самозанятым, разрешат регистрировать товарные знаки. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении. Ранее знаки могли регистрировать только юрлица и индивидуальные предприниматели.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разрешающий физическим лицам в России регистрировать товарные знаки. Об этом рассказали в Минэкономразвития, которое было инициатором идеи.

Замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев отметил, что таким образом будет обеспечена экономическая свобода для людей, занимающихся бизнесом.

«Решение важно в первую очередь для самозанятых – появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. Его также смогут использовать люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам», – пояснил Херсонцев.

На данный момент право регистрировать в России товарные знаки имеют только юридические лица и индивидуальные предприниматели. По информации Минэкономразвития, на конец 2021 года в РФ действовало 760 тысяч товарных знаков. В первом квартале текущего года Роспатент принял почти 15 тысяч заявок – это на 6% больше, чем за аналогичные период прошлого года.

Результаты исследования SuperJob показали, что услугами самозанятых в России стали пользоваться чаще. Сейчас почти каждая пятая компания (19%) работает с самозанятыми – в прошлом году таких компаний насчитали 17%. Работодателям выгоднее работать с самозанятыми, потому что за них не нужно платить налоги и взносы, гласят результаты опроса.

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