Госдума предложила ограничить использование дорожных камер — «Ъ»

Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект по ограничению применения дорожных камер. Устройства разрешат устанавливать в местах, выбранных по итогам проверки безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог. Документ может вступить в силу 1 марта 2023 года.

После этого все камеры проверят на соответствие новым правилам, те, что не пройдут проверку, отключат. Водители смогут больше жаловаться на незаконный дорожный контроль в прокуратуру и полицию, пишет «Коммерсантъ».

Требования к камерам описаны в ГОСТе 2016 года и рекомендациях Минтранса от 2018 года, но оба документа носят рекомедательный характер.

Согласно новому законопроекту, устройства можно будет устанавливать в местах, определенных после проверки безопасности движения, и на аварийно-опасных участках дорог. Планируется, камеры можно будет использовать на выделенных полосах, перекрестках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки машин и на пешеходных переходах вне зависимости от уровня аварийности.

Передвижные камеры предлагается ставить до «прекращения обстоятельств, послуживших причиной для их использования». Документом также запрещается перемещать комплексы в процессе работы с мест их установки.

Камеры будут устанавливать с согласия владельца дороги, местного комитета по транспорту, ГИБДД. Кроме того, предлагается ужесточить правила для установления зоны контроля камер. Сейчас камера может фиксировать нарушителей сразу при пересечении границы населеного пункта, согласно поправкам, эта зона будет начинаться не раньше, чем через 100 м после въезда в него.

По итогам 2021 года камеры контроля безопасности движения, установленные на дорогах, зафиксировали нарушений на 104 млрд рублей. Это рекордная в современной истории России сумма — в прошлые годы она не превышала 100 млрд рублей.

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