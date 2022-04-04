Дорожные камеры оштрафовали россиян на рекордные 104 млрд рублей

Дорожные камеры ГИБДД оштрафовали россиян на рекордную в истории сумму. Она впервые превысила 100 млрд рублей за год, следует из отчетности МВД. 40% штрафов обеспечили два региона – Москва и Московская область.

С отчетом МВД о сумме назначенных с дорожных камер штрафов ознакомился «Коммерсант».

По итогам 2021 года камеры контроля безопасности движения, установленные на дорогах, зафиксировали нарушений на 104 млрд рублей. Это рекордная в современной истории России сумма – в прошлые годы она не превышала 100 млрд рублей.

При этом на конец года было штрафов было погашено лишь 60,3 млрд рублей.

За нарушения правил дорожного движения было выписано 160,7 млн постановлений. Треть из них (59,6 млн) пришлось на два региона – Москву и Московскую область. Эти субъекты обеспечили 40% от общей суммы штрафов, при этом оплаченными оказалась лишь половина из них.

По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, общая сумма штрафов выросла из-за улучшения технологий распознавания нарушений, а не из-за того, что водители стали чаще нарушать ПДД.

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