В мае 40% всех зарубежных переводов в Грузию пришли из России

В мае из России в Грузию с помощью систем быстрых переводов отправили на 50,71% меньше средств, чем за этот же период годом ранее. Общий объем таких переводов составил $154,72 млн.
По данным Национального банка Грузии, которые приводит «Коммерсантъ», Россия по-прежнему находится в топе по объемам переводов и занимает в нем первую позицию. На втором месте — Италия ($44,17 млн), на третьем — США с $38,30 млн.
Рекордные показатели за всю историю мониторинга зафиксированы в мае прошлого года. Тогда из России было переведено порядка $314 млн.
Как указано в отчете, банковские переводы из России крайне затруднены из-за санкций, поэтому платежи проводятся через системы быстрых переводов.
В подавляющем большинстве случаев получателями выступают граждане РФ, которые уехали в Грузию после ввода российских войск на территорию Украины.
Всего в мае в Грузию перевели $389,9 млн, это почти на четверть (23,9%) меньше, чем годом ранее. При этом переводы из России в прошлом месяце составляют 40,2% от всех поступлений из-за границы.
Ранее Россия отменила запрет на прямые рейсы в Грузию, который действовал с 2019 года. В Минэкономики Грузии тогда сообщили, что в связи с этим решение туристическая сфера страны может получить получить от $300 до $400 млн прибыли в год.
Фото на обложке: vvvita /
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