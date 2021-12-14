Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

На модернизацию городского электротранспорта потратят 400 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России со следующего года планируется модернизировать общественный электротранспорт минимум в 13 городах. Для этого выделят около 400 млрд рублей, из них 70% средств получат из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также от ВЭБ.РФ.

На модернизацию городского электротранспорта потратят 400 млрд рублей

Заявки на участие в программе подали Владивосток, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Тверь, Уфа, Южно-Сахалинск, Ярославль. Список могут расширить, сообщил «Известиям» зампредседателя — члена правления ВЭБ Олег Говорун.

Большую часть работы планируется проделать в срок от двух до пяти лет. Деньги пойдут на замену 668 км трамвайных путей, закупку 1544 трамвайных вагона, а также на приобретение электробусов и строительство зарядных станций, пояснил зампред ВЭБа.

В Минфине рассказали, что для реализации проектов средства ФНБ будут размещаться на депозитах ВЭБ.РФ как кредитора. Предельный объем выделенных фондом средств может составить до 120 млрд рублей на срок до 25 лет.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Sergey Bezgodov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России откроют первый роботизированный архив
  2. 2 «Не жалейте внимания и ресурсов на ваших пользователей»: как управляющей компании повысить удовлетворенность пользователей
  3. 3 Кому Иннополис не подходит для жизни
  4. 4 Connected Car: словарь автолюбителя
  5. 5 «Умный город»: как на этом заработать

ВОЗМОЖНОСТИ

14 декабря 2021

SDV Digital Nomad Hiring Weekend

15 декабря 2021

Javathon

15 декабря 2021

Future Food Акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ