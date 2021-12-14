На модернизацию городского электротранспорта потратят 400 млрд рублей

В России со следующего года планируется модернизировать общественный электротранспорт минимум в 13 городах. Для этого выделят около 400 млрд рублей, из них 70% средств получат из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также от ВЭБ.РФ.

Заявки на участие в программе подали Владивосток, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Тверь, Уфа, Южно-Сахалинск, Ярославль. Список могут расширить, сообщил «Известиям» зампредседателя — члена правления ВЭБ Олег Говорун.

Большую часть работы планируется проделать в срок от двух до пяти лет. Деньги пойдут на замену 668 км трамвайных путей, закупку 1544 трамвайных вагона, а также на приобретение электробусов и строительство зарядных станций, пояснил зампред ВЭБа.

В Минфине рассказали, что для реализации проектов средства ФНБ будут размещаться на депозитах ВЭБ.РФ как кредитора. Предельный объем выделенных фондом средств может составить до 120 млрд рублей на срок до 25 лет.

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