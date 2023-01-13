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Почти 60% россиян сократили траты на одежду и обувь

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

59% россиян стали меньше тратиться на одежду и обувь во второй половине 2022 года. Почти половина граждан перешла на более дешевые вещи, еще 15% отказались от покупки дополнительной одежды, если такие вещи у них уже имеются.

Почти 60% россиян сократили траты на одежду и обувь

Каждый десятый перестал покупать одежду и обувь дорогого сегмента, 12% начали экономить на офисной одежде и белье, 13% — на домашних вещах. Покупки повседневной и вечерней одежды сократили по 14% россиян, пишет РБК со ссылкой на A2:Research.

За последние полгода свыше 40% россиян заметили, что их траты на одежду значительно увеличились, а 31%, наоборот, считает, что снизились. 

Основная часть респондентов все же уверена, что на обуви, верхней одежде, костюмах и детских вещах экономить нельзя.

Фото на обложке: Unsplash

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