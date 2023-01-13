59% россиян стали меньше тратиться на одежду и обувь во второй половине 2022 года. Почти половина граждан перешла на более дешевые вещи, еще 15% отказались от покупки дополнительной одежды, если такие вещи у них уже имеются.

Почти 60% россиян сократили траты на одежду и обувь