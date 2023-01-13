Почти 60% россиян сократили траты на одежду и обувь

59% россиян стали меньше тратиться на одежду и обувь во второй половине 2022 года. Почти половина граждан перешла на более дешевые вещи, еще 15% отказались от покупки дополнительной одежды, если такие вещи у них уже имеются.
Каждый десятый перестал покупать одежду и обувь дорогого сегмента, 12% начали экономить на офисной одежде и белье, 13% — на домашних вещах. Покупки повседневной и вечерней одежды сократили по 14% россиян, пишет РБК со ссылкой на A2:Research.
За последние полгода свыше 40% россиян заметили, что их траты на одежду значительно увеличились, а 31%, наоборот, считает, что снизились.
Основная часть респондентов все же уверена, что на обуви, верхней одежде, костюмах и детских вещах экономить нельзя.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России появятся до семи новых автобрендов в 2023 году
- 2 В 2022 году самыми востребованными специалистами были продажники
- 3 Аналитики «Сбера» спрогнозировали доллар по 65 рублей к концу января
- 4 Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Рив Гош» Мейера освободили из СИЗО под залог 30 млн рублей
- 5 31 млн россиян назвали пособия и пенсии основным источником дохода
ВОЗМОЖНОСТИ
13 января 2023
15 января 2023
15 января 2023
16 января 2023
18 января 2023