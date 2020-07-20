Россияне рассказали, почему не любят отдыхать за границей

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» узнал у пользователей, что мешает им отдыхать за границей. Rusbase ознакомился с результатами опроса.

55% опрошенных сказали, что путешествуют за границу и не испытывают никаких сложностей. Остальные респонденты рассказали, почему не любят отдыхать в других странах.

Причины, по которым россиянам не нравится ездить за границу:

путешествовать за границу дорого — 45%;

нет загранпаспорта/сложно оформлять визы — 20%;

не знаю иностранных языков, есть языковой барьер — 10%;

боюсь заболеть в чужой стране — 9%;

пугает перелет — 9%;

смущает чужой менталитет — 4%;

боюсь потеряться в незнакомой стране, сложно составить маршрут — 3%.

«Туту.ру» проводил опрос на сайте и в группе в социальной сети «ВКонтакте». В опросе участвовали 3750 респондентов.

Ранее аналитический центр «Туту.ру» провел серию опросов о том, что мешает людям путешествовать по России. Как и в случае с зарубежными поездками, многих останавливает цена. Некоторым путешествия по России кажутся скучными: они не знают, что интересного можно посмотреть в России. Также участники опросов жаловались на отсутствие стандартов сервиса.

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