Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Россияне рассказали, почему не любят отдыхать за границей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» узнал у пользователей, что мешает им отдыхать за границей. Rusbase ознакомился с результатами опроса. 

Россияне рассказали, почему не любят отдыхать за границей

55% опрошенных сказали, что путешествуют за границу и не испытывают никаких сложностей. Остальные респонденты рассказали, почему не любят отдыхать в других странах. 

Причины, по которым россиянам не нравится ездить за границу: 

  • путешествовать за границу дорого — 45%;
  • нет загранпаспорта/сложно оформлять визы — 20%;
  • не знаю иностранных языков, есть языковой барьер — 10%;
  • боюсь заболеть в чужой стране — 9%;
  • пугает перелет — 9%;
  • смущает чужой менталитет — 4%;
  • боюсь потеряться в незнакомой стране, сложно составить маршрут — 3%. 

«Туту.ру» проводил опрос на сайте и в группе в социальной сети «ВКонтакте». В опросе участвовали 3750 респондентов. 

Ранее аналитический центр «Туту.ру» провел серию опросов о том, что мешает людям путешествовать по России. Как и в случае с зарубежными поездками, многих останавливает цена. Некоторым путешествия по России кажутся скучными: они не знают, что интересного можно посмотреть в России. Также участники опросов жаловались на отсутствие стандартов сервиса.

Фото: Shine Nucha / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 июля 2020

SKL Tech

21 июля 2020

Конкурс на нейминг — Exitiv

22 июля 2020

«На пустом месте»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма