Команды из Карелии представят свой регион на Travel Battle

3 июля состоится эфир онлайн-шоу под названием Travel Battle, во время которого представители туристического бизнеса рассказывают о преимуществах своих регионов. Команды из Карелии познакомят зрителей с достопримечательностями республики и бизнес-кейсами в сфере туризма.

Цель проекта — сделать российские регионы и туристические продукты популярными среди путешественников. Презентации команд будет оценивать жюри из экспертов и представителей крупного туристического бизнеса. Некоторые из них:



Леонид Мармер — генеральный директор системы бронирования для турагентств Amadeus в России, глава направления Retail в России, странах СНГ и Израиле. Работал в компаниях Intourist Thomas Cook и TAL Aviation. Есть значительный опыт в сферах информационных технологий, авиации и туризма.

Сергей Хворостяный — заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму компании «Роза Хутор»;

Мария Анисимова — маркетолог в крупной федеральной компании, двенадцатилетний опыт работы. Организовала более 800 мероприятий в области событийного локального маркетинга, была автором и ведущей более 1000 мероприятий. Основатель агентства Merryland, режиссер, дизайнер эмоций.

Гернод Лоозе — советник по маркетингу и продвижению, председатель правления Ассоциации туриндустрии России в Германии. Занимается разработкой и сопровождением проектов для различных отраслей, есть большой опыт в сфере туризма и деловых поездок.

Вадим Прасов — управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент», вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, заместитель заведующего кафедрой «Менеджмент в индустрии гостеприимства» РАНХиГС при Президенте России.

Финал шоу состоится в сентябре. Лучшие команды получат дипломы и призы.



Посмотреть эфир Travel Battle про туристические особенности Карелии можно, заполнив форму.





Фото на обложке: Asya Morgunova/Unsplash