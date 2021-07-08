В России появился первый кодекс этичного вождения электросамокатов

Компании Urent, «Ситимобил» и Whoosh создали первый кодекс этичного вождения электросамокатов. Всего в кодексе восемь правил. Об этом RB сообщили в пресс-службе «Ситимобил».

У каждого из них есть постер с отсылками на популярные художественные произведения или знаковому событию в поп-культуре.

Например, плакат с оммажем на «Поцелуй на Таймс-сквер» Альфреда Эйзенштадта напоминает, что скоростное катание в толпе грозит «поцелуем» с другими участниками движения. А четверка Битлз переходит через Эбби Роуд, спешившись с самокатов, отметили в пресс-службе.

Первые постеры уже появились в наружной рекламе в Москве, а вскоре появятся и в других российских городах.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: пресс-служба «Ситимобил»