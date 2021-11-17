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Трудовые договоры официально разрешат заключать в электронном формате

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Трудовые договоры разрешат заключать в электронном формате. Соответствующий законопроект Госдума приняла в финальном, третьем чтении. Предполагается, что трудовые договоры позволят подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Трудовые договоры официально разрешат заключать в электронном формате

Госдума приняла законопроект об электронном документообороте в сфере трудовых отношений в третьем чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Нормы предполагают, что при подписании трудового договора нужно будет использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.

«Предполагается, что электронный документооборот будет осуществляться через единую цифровую платформу “Работа в России”, включая взаимодействие через портал Госуслуг», – сообщили в пресс-службе Госдумы.

Электронный документооборот в сфере труда на предприятии станет обязательным для всех только в случае, если эту норму одобрят не менее 50% сотрудников компании. В противном случае сотрудник может отказаться от электронного документооборота в сфере труда.

В законопроекте отмечается, что работодатель будет обязан заранее предупредить сотрудников о том, что предприятие переходит на такой формат заключения договоров.

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Фото на обложке: Natalia Belay / Shutterstock

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