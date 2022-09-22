Турецкая лира обновила исторический минимум на фоне снижения ключевой ставки

Центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку с 13% до 12%, чем вызвал падение турецкой лиры до исторического минимума на фоне колоссальной инфляции в стране. Эксперты озадачены такими решениями турецких финансовых властей.

Это уже второе понижение ключевой ставки после длительного периода стагнации (с декабря 2021 года она была неизменна вплоть до августа), напоминает «Интерфакс».

Руководство банка уверяет, что в силу рекордной инфляции, которая в августе достигла 80,2% в годовом выражении (максимум с 1998 года), для стимуляции экономики и потребительского спроса необходимо именно снижение ключевой ставки.

Но такое решение привело к рекордному же падению национальной валюты: курс лиры снизился на 0,3% и достиг исторического минимума (18,4 лиры за $1). И эксперты уверены, что это еще не предел.

«С начала года стоимость доллара против турецкой лиры выросла на 36,43% и, если бы не исторический максимум, рост продолжался бы и сейчас. Однако сами действия регулятора указывают на то, что это еще не предел, исторический минимум котировки лиры в скором времени перепишут», — отмечает в пресс-релизе Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Удивление аналитика вызывает тот факт, что действия турецкого регулятора абсолютно противоположны другим мировым ЦБ при борьбе с инфляцией: они в такой ситуации как раз повышают ставки.

Подобная политика Центробанка Турции привела с незначительному удешевлению кредитов (за весь год на 2%) на фоне двукратного роста цен. И Чернов считает, что снижение ставки на 2% «никак не сможет нивелировать» увеличение затрат вдвое, а следовательно, и ВВП, и спрос будут падать, а цены – дальше расти.

Аналитик уверен, что монетарная политика ЦБ Турции может загнать экономику страны в тупик:

«Мало сомнений в том, что в сентябре инфляция вырастет еще на 1-2% после сегодняшних действий ЦБ, а на этом фоне и курс турецкой лиры начнет рисовать новые минимумы».

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