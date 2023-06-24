Туроператоры отменяют автобусные туры, «Аэрофлот» готов поменять билеты

Компания «Мультитур» первой заявила об отмене автобусных туров в южные регионы России 25-26 июня «в связи с форс-мажорной ситуацией». Туроператор возместит затраты или поменяет даты тура — в зависимости от ситуации, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Речь, в частности, идет о маршруте Москва – Анапа, который отменен перевозчиком. В том случае, если туристы покупали только билеты на автобусы, «Мультитур» полностью вернет стоимость проезда. Если был куплен целый тур, агентства попробуют сдвинуть даты путешествия, продлить проживание и возместить «билеты туда».

Возвращающимся из Анапы в Москву 26 июня туроператор поменяет вид транспорта. «Мультитур» уже купил им билеты на поезд, поэтому надо будет взамен автобусного билета получить железнодорожный в тех агентствах, где туристы приобретали туры.​​​​

Сообщение об обмене билетов появились также в официальном Telegram-канале «Аэрофлота». Авиакомпания без доплат поменяет пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа, которые планировали в ближайшие дни вылетать из Сочи, Минвод, Ставрополя и Волгограда, билеты на другие даты («в пределах 7 дней с первоначальной даты, указанной в билете»).

Туристы могут столкнуться со сложностями из-за ограничения движения по трассе М-4 «Дон», а также из-за отмены всех автобусных рейсов главного автовокзала Ростова-на-Дону.

Несмотря на первые прецеденты, АТОР сообщает, что российские туристы пока не отменяют бронирований в южных отелях. Многие из них, впрочем, намеревались отправить в Краснодарский край и Крым на автомобиле, поэтому пока заняли выжидательную позицию и «ждут прояснения ситуации с возможностью проезда по автотрассам».

Туроператоры и операторы средств размещения действуют по ситуации, но тоже не спешат с решениями. При этом Российский союз туриндустрии (РСТ) отдельно отмечает, что отели «в условиях сложной ситуации в стране» не будут аннулировать брони.

Туристам, не успевшим по определенным причинам вовремя заселиться, вернут предоплату за неиспользованные дни или возместят затраты в случае отмены бронирования.

«Туристы могут воспользоваться опцией переноса дат поездки, по этим обращениям также будут приниматься гибкие решения», — уточняет РСТ.

К вечеру 24 июня также стало известно, что продажа билетов на рейсы с автостанций Донецкой Народной Республики в направлении Москвы, Московской и Ростовской областей будет приостановлена с 25 июня «до нормализации обстановки».

Источники: ТАСС, Интерфакс.

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