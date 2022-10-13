Главный продавец телерекламы в России намерен запустить новую схему коротких сделок

Национальный рекламный альянс — главный продавец телерекламы в России — собирается запустить новую схему коротких сделок. Он представит ее до конца октября 2022 года, но уже известно, что для рекламодателей будет действовать накопительная скидка за непрерывность, а уже накопленное спишут, если он прервет размещение бюджетов хотя бы на месяц.

Средняя цена по году в таком формате сделки будет на 8–12% выше средней цены при классическом заявлении бюджета на весь год сразу, узнали «Ведомости».

В 2021 году сегмент ТВ-рекламы вырос на 17% и составил 197,3 млрд рублей, весь рекламный рынок – на 22% до 578,3 млрд рублей. В августе этого года темпы падения ТВ-рекламы варьировались от 23 до 30%. Меньше всего в эфире крутили рекламу товаров для животных, кондитерских изделий и бытовой химии.

Новый формат сделок может заинтересовать малый и средний бизнес с небольшим набором брендов в портфеле, крупным компаниям такая схема тоже может показаться привлекательной, в том числе тем, кто только вышел на российский рынок или расширяет свою деятельность, отметили участники рынка.

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