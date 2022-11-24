Ритейлеры стали инвестировать в продвижение собственных брендов на ТВ

«Магнит», «Пятерочка», «Ашан» стали продвигать собственные торговые марки на телевидении. Раньше продуктовые торговые сети не запускали широких медийных кампаний для СТМ. Для ТВ-каналов новые клиенты — способ частично закрыть потери от ухода крупных западных FMCG-рекламодателей.

Ритейлеры не раскрывают объемы затрат на такую рекламу. Агентство Initiative в августе 2021 года оценивало долю иностранных рекламодателей в продажах телерекламы в 49%, узнал «Коммерсантъ».

Продавцы рассчитывают, что реклама на ТВ поможет им увеличить продажи «на фоне снижения маркетинговой активности международных игроков».

Основатель и глава группы Progress Дмитрий Солопов сомневается, что продуктовые сети станут выделять на СТМ отдельные суммы, сопоставимые с бюджетами крупных FMCG-марок. Идея СТМ заключается в том, что, имея недозаполненное место на полке со стороны другого производителя, можно получить его маржу, не тратя на внешний маркетинг.

А увеличение узнаваемости будет влиять на стоимость самого товара. А in house бренды всегда выигрывали на полке ценой, подчеркнул он. В Havas Media также считают, что по объему размещения СТМ не смогут компенсировать уход большого числа крупных брендов.

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