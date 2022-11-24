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Ритейлеры стали инвестировать в продвижение собственных брендов на ТВ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Магнит», «Пятерочка», «Ашан» стали продвигать собственные торговые марки на телевидении. Раньше продуктовые торговые сети не запускали широких медийных кампаний для СТМ. Для ТВ-каналов новые клиенты — способ частично закрыть потери от ухода крупных западных FMCG-рекламодателей.

Ритейлеры стали инвестировать в продвижение собственных брендов на ТВ

Ритейлеры не раскрывают объемы затрат на такую рекламу. Агентство Initiative в августе 2021 года оценивало долю иностранных рекламодателей в продажах телерекламы в 49%, узнал «Коммерсантъ».

Продавцы рассчитывают, что реклама на ТВ поможет им увеличить продажи «на фоне снижения маркетинговой активности международных игроков».

Основатель и глава группы Progress Дмитрий Солопов сомневается, что продуктовые сети станут выделять на СТМ отдельные суммы, сопоставимые с бюджетами крупных FMCG-марок. Идея СТМ заключается в том, что, имея недозаполненное место на полке со стороны другого производителя, можно получить его маржу, не тратя на внешний маркетинг. 

А увеличение узнаваемости будет влиять на стоимость самого товара. А in house бренды всегда выигрывали на полке ценой, подчеркнул он. В Havas Media также считают, что по объему размещения СТМ не смогут компенсировать уход большого числа крупных брендов.

Фото на обложке: Look Studio / Shutterstock

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