Турция оштрафует Twitch на 2 млн лир за утечку данных

Управление по защите персональных данных Турции (KVKK) оштрафовало видеостриминговую платформу Twitch за утечку данных 35 тысяч турок. Размер штрафа составил 2 млн лир, или около $58 тысяч.
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Как сообщает Reuters, KVKK провело расследование утечки данных объемом 125 ГБ, в результате которой пострадали 35 274 гражданина страны.
Управление установило, что принадлежащая Amazon платформа недостаточно позаботилась о защите данных пользователей, устранив уязвимость только после того, как произошел взлом.
Twitch оштрафовали на 1,75 млн лир за ненадлежащие меры безопасности, а также на 250 тысяч лир за несвоевременное сообщение о нарушении.
На этой неделе пресс-служба Роскомнадзора сообщила RB, что сервис Twitch не оплатил наложенные на него в России штрафы в размере 20,7 млн рублей и до сих пор не удалил запрещенные материалы.
Фото: Unsplash
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