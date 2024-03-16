Twitch удалит функцию Prime Video Watch Party со 2 апреля

Дочерняя компания Amazon — Twitch — заявила, что со 2 апреля удаляет функцию Prime Video Watch Party со своей онлайн-платформы потокового вещания. Возможность совместного дистанционного просмотра видео стала резко популярна в период пандемии, просуществовала четыре года и теперь кажется корпорации более неактуальной.
Функция Prime Video Watch Party появилась в арсенале Twitch еще в 2019 году в закрытом бета-тестировании, а уже в 2020 году стала доступна всем пользователям.
По данным Variety, на которые ссылается Engadget, почти пятая часть взрослых зрителей США участвовала в виртуальном совместном просмотре с самого запуска общедоступной версии в 2020 году. Но в Twitch отмечают, что использование этой функции «с годами сократилось».
Вместо попыток найти способы сделать приложение более привлекательным компания решила полностью удалить его и вложить свои ресурсы в другие функции.
Фото на обложке: Unsplash
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