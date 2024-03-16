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Twitch удалит функцию Prime Video Watch Party со 2 апреля

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Дочерняя компания Amazon — Twitch — заявила, что со 2 апреля удаляет функцию Prime Video Watch Party со своей онлайн-платформы потокового вещания. Возможность совместного дистанционного просмотра видео стала резко популярна в период пандемии, просуществовала четыре года и теперь кажется корпорации более неактуальной.

Twitch удалит функцию Prime Video Watch Party со 2 апреля

Функция Prime Video Watch Party появилась в арсенале Twitch еще в 2019 году в закрытом бета-тестировании, а уже в 2020 году стала доступна всем пользователям

По данным Variety, на которые ссылается Engadget, почти пятая часть взрослых зрителей США участвовала в виртуальном совместном просмотре с самого запуска общедоступной версии в 2020 году. Но в Twitch отмечают, что использование этой функции «с годами сократилось». 

Вместо попыток найти способы сделать приложение более привлекательным компания решила полностью удалить его и вложить свои ресурсы в другие функции.

Фото на обложке: Unsplash

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