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Эксперт по кибербезопасности нашел уязвимость в приложении Twitter для Android

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Исследователь Ибрагим Балич смог обнаружить 17 миллионов Twitter-аккаунтов, загрузив список мобильных номеров в приложение соцсети для Android. Об этом он рассказал TechCrunch.

Эксперт по кибербезопасности нашел уязвимость в приложении Twitter для Android

Балич обнаружил, что при загрузке номера мобильного, приложение собирает данные о пользователе. Чтобы проверить эту гипотезу, он создал базу из двух миллиардов номеров и загрузил ее в Twitter для Android. По его словам, в веб-версии соцсети уязвимости нет.

За два месяца эксперт смог сопоставить данные с пользователями из Турции, Израиля, Греции, Армении, Франции и Германии. Как сообщает TechCrunch, среди аккаунтов были известные политики и должностные лица. Работа Балича была прекращена 20 декабря после того, как Twitter заблокировал его попытки.

Как пишет издание, исследователь решил не сообщать Twitter об уязвимости. Вместо этого он создал общий чат в WhatsApp, где лично предупредил владельцев номеров об угрозе. Представители соцсети пока не прокомментировали ситуацию.

В TechCrunch попробовали провести собственный эксперимент, используя номера из базы Балича. Журналисты сообщили, что таким образом смогли идентифицировать израильского политика.

Ранее в этом году Twitter признался в передаче данных пользователей без их согласия.

Фото: nopporn / Shutterstock

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