Twitter предложит пользователям Apple включить режим отслеживания рекламы

Twitter предложит пользователям iOS 14.5 включить функцию отслеживания рекламы для сбора данных, в том числе от сторонних приложений, пишет The Verge.

Политика отслеживания приложений Apple в рамках iOS 14.5 вынуждает разработчиков запрашивать разрешение на то, что раньше они могли делать бесплатно: отслеживать пользователей iOS. Это подтолкнуло Twitter ввести функцию, которая предлагает пользователям включить отслеживание на iOS через MacRumors.

The Verge называет нововведение Apple «удивительно сдержанной попыткой заставить пользователей позволить Twitter отслеживать их». Издание обращает внимание на недавний финансовый отчет Apple, из которого отслеживание приложений в iOS 14.5 воспринимается как потенциальный риск.

«Мы по-прежнему ожидаем, что в 2021 году общий доход будет расти быстрее, чем расходы, при условии, что улучшения на фоне глобальной пандемии продолжатся, и мы увидим умеренное влияние от внедрения изменений, связанных с iOS 14.5. Насколько быстро это произойдет, будет зависеть от различных факторов, в том числе от выполнения нашей дорожной карты прямого реагирования и макроэкономических факторов», — говорится в отчете компании.

Twitter объясняет решение тем, что включение этой функции позволяет компании показывать «лучшую» рекламу. Компания предоставит пользователям ссылку на настройки, чтобы они могли внести изменения.

В соглашении прописаны некоторые условия использования новой функции. В частности, принимая предложение пользователь разрешает Twitter отслеживать на своем устройстве данные других компаний — например, приложений, которые используется, а также посещаемых сайтов. Это нужно для сохранения релевантности рекламы, говорится в сообщении компании.

Facebook и Instagram использовали гораздо более агрессивный подход для убеждения пользователей в необходимости отслеживания рекламы, отмечает The Verge — вплоть до добавления информации о неясной угрозе о том, что включение отслеживания «поможет сохранить Facebook / Instagram бесплатно».

Такие компании, как Twitter и Facebook, полагаются на отслеживание данных пользователей для поддержки своего отдельного рекламного бизнеса, пишет The Verge. В конечном итоге продажа рекламы — способ заработка бесплатных для пользователей соцсетей, а данные о клиентах помогают настроить таргетинг на соответствующую рекламу. Для Apple как для компании, которая наиболее сильно заинтересована в продаже оборудования и услуг по подписке, поводов для беспокойства нет. Однако такие резкие изменения в политике нового обновления, как новые разрешения на отслеживание, могут побеспокоить разработчиков.

Согласно недавним опросам, на которые ссылается The Verge, около 96% пользователей из США отказываются от отслеживания. На фоне заинтересованности Google в возможности разработки собственных методов блокировки отслеживания на Android, пользователи могут ожидать, что предложения приложений о предоставлении бесплатных данных могут стать повсеместными.

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