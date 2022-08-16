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Илон Маск выиграл суд против Twitter по делу о покупке соцсети

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В США суд обязал Twitter передать Илону Маску файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам. Предприниматель передумал покупать компанию из-за отказа соцсети раскрывать информацию о количестве ботов.

Илон Маск выиграл суд против Twitter по делу о покупке соцсети

Адвокаты миллиардера запросили документы у неcкольких сотрудников компании, которые, по их мнению, располагали данными о процессе анализа спама и бот-аккаунтов, пишет Business Insider.

Илон Маск объявил о покупке Twitter 25 апреля, 9 июля он отказался от сделки. Поводом послужил отказ соцсети в раскрытии информации о количестве ботов. Юристы Маска назвали это фундаментальным фактором в расчете стоимости Twitter.

13 июля Twitter подал в суд на Илона Маска из-за его отказа от покупки соцсети за $44 млрд. В иске говорится, что Маск отказывается выполнять договоренности, так как сделка перестала интересовать лично предпринимателя. Миллиардер подал ответный иск.

В августе Илон Маск назвал условие, при котором он согласен завершить сделку по покупке Twitter. Миллиардер хочет, чтобы компания продемонстрировала, как подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.

Фото на обложке: Soumyabrata Roy / Shutterstock

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