Илон Маск выиграл суд против Twitter по делу о покупке соцсети

В США суд обязал Twitter передать Илону Маску файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам. Предприниматель передумал покупать компанию из-за отказа соцсети раскрывать информацию о количестве ботов.

Адвокаты миллиардера запросили документы у неcкольких сотрудников компании, которые, по их мнению, располагали данными о процессе анализа спама и бот-аккаунтов, пишет Business Insider.

Илон Маск объявил о покупке Twitter 25 апреля, 9 июля он отказался от сделки. Поводом послужил отказ соцсети в раскрытии информации о количестве ботов. Юристы Маска назвали это фундаментальным фактором в расчете стоимости Twitter.

13 июля Twitter подал в суд на Илона Маска из-за его отказа от покупки соцсети за $44 млрд. В иске говорится, что Маск отказывается выполнять договоренности, так как сделка перестала интересовать лично предпринимателя. Миллиардер подал ответный иск.

В августе Илон Маск назвал условие, при котором он согласен завершить сделку по покупке Twitter. Миллиардер хочет, чтобы компания продемонстрировала, как подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.

Фото на обложке: Soumyabrata Roy / Shutterstock