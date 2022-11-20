«Тройной форсаж»: после волны увольнений модераторы Twitter перестали успевать за нарушителями авторских прав

На фоне массовых увольнений специалистов в Twitter стала хуже работать система предупреждения о нарушении авторских прав. Один из пользователей платформы смог опубликовать в своем аккаунте сразу два полнометражных фильма.
Пользователь с ником goos выложил в соцсеть первые три части кинофраншизы «Форсаж». Первую часть удалили из-за нарушения авторских прав, однако две следующие прошли модерацию и оставались доступны на протяжении суток.
Ленту «Тройной форсаж: Токийский дрифт» goos опубликовал в виде 49 двухминутных отрывков.
The Verge связывает ошибку отдела модерации контента с массовыми сокращениями штата компании, которые продолжаются на этой неделе. После публикации новости на новостном сайте «Форсаж» из Twitter был удален, а аккаунт заблокирован.
Ранее Илон Маск поставил сотрудникам компании ультиматум: принять новую «хардкорную культуру» и работать сверхурочно или уволиться с выплатой тройного оклада.
Фото: Unsplash
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