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«Тройной форсаж»: после волны увольнений модераторы Twitter перестали успевать за нарушителями авторских прав

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На фоне массовых увольнений специалистов в Twitter стала хуже работать система предупреждения о нарушении авторских прав. Один из пользователей платформы смог опубликовать в своем аккаунте сразу два полнометражных фильма.

«Тройной форсаж»: после волны увольнений модераторы Twitter перестали успевать за нарушителями авторских прав

Пользователь с ником goos выложил в соцсеть первые три части кинофраншизы «Форсаж». Первую часть удалили из-за нарушения авторских прав, однако две следующие прошли модерацию и оставались доступны на протяжении суток.

Ленту «Тройной форсаж: Токийский дрифт» goos опубликовал в виде 49 двухминутных отрывков.

The Verge связывает ошибку отдела модерации контента с массовыми сокращениями штата компании, которые продолжаются на этой неделе. После публикации новости на новостном сайте «Форсаж» из Twitter был удален, а аккаунт заблокирован.

Ранее Илон Маск поставил сотрудникам компании ультиматум: принять новую «хардкорную культуру» и работать сверхурочно или уволиться с выплатой тройного оклада.

Фото: Unsplash

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