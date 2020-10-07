Twitter будет судиться с Федеральной службой судебных приставов

Twitter подал иски в Пресненский и Мещанский районные суды Москвы на судебного пристава-исполнителя Максима Думакова. Именно он является приставом-исполнителем по производству о штрафе на 4 млн рублей, который Twitter получил за отказ перенести серверы с данными россиян на территорию России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Исковые заявления были поданы в суды 1 октября. В одном из них речь идет об «оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя».

Напомним, в июне этого года Управление по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) возбудило производство в отношении Twitter. В результате суд оштрафовал компанию за несоблюдение требований России в области защиты персональных данных на 4 млн рублей.

В службе судебных приставов изданию рассказали, что ведомство принимает «комплекс мер, направленных на исполнение требований» в отношении Twitter. Исковые заявления компании в ФССП пока не поступали.

Это не первый штраф Twitter в России. В 2019 году компанию оштрафовали за непредоставление информации о локализации данных россиян, в феврале 2020 года — за неисполнение требований по хранению данных.

Twitter пытается оспорить присуждение штрафов и даже доходил до Верховного суда, но получил отказ. Штраф на 4 млн рублей компания обжаловала в суде, правда, безуспешно.

По словам экспертов, действия Twitter могут быть направлены на затягивание процесса.

«Twitter ведет себя как типичная американская корпорация. С одной стороны, демонстрирует имитацию деятельности, с другой — тянет время», — рассказал газете гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

Это, в свою очередь, может привести к тому, что государство будет искать новые способы наказывать иностранные интернет-компании, в числе которых замедление трафика или рост штрафов.

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