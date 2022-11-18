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Сотрудники Twitter начали массово покидать компанию после ультиматума Маска

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Из Twitter Inc. начали массово увольняться сотрудники после того, как гендиректор компании Илон Маск выставил команде ультиматум, об этом пишут Bloomberg, Reuters и CNN.

Сотрудники Twitter начали массово покидать компанию после ультиматума Маска

Ранее предприниматель предложил своим сотрудникам выбор: принять «хардкорную культуру» и приготовиться к многочасовой интенсивной работе либо покинуть компанию. На размышления Маск дал сутки.

Двое работников рассказали изданию CNN, что не станут соглашаться на новые условия и не хотят работать в токсичной атмосфере, которую создал новый глава социальной сети. Бывший менеджер компании назвал серию увольнений «массовым исходом». Другой сотрудник написал, что решение устроиться в Twitter было очень простым, а увольняться оказалось крайне тяжело.

По данным издания, руководство Twitter обеспокоено количество пожелавших покинуть компанию. Один из бывших сотрудников рассказал CNN, что люди не готовы подвергать риску психическое здоровье и жертвовать личной жизнью ради того, чтобы самый богатый человек в мире стал еще богаче.

Анонимный опрос приложения Workplace Blind, в котором поучаствовали 180 человек, показал, что 42% из них приняли решение не оставаться в Twitter. И лишь 7% согласились на новые «хардкорные» требования генерального директора. 

Сообщается, что Маску даже пришлось встретиться с ключевыми сотрудниками, чтобы лично убедить их остаться в компании. В четверг вечером оставшиеся работники прлучили сообщения о закрытии офиса до понедельника.

Илон Маск возглавил Twitter после покупки соцсети в конце октября. Почти сразу предприниматель распустил совет директоров и уволил около 50% сотрудников. Позднее стало известно, что бизнесмен хочет нанять нового руководителя, чтобы сократить свое участие в управлении компанией. СМИ писали, что такое решение связано с давлением на Маска инвесторов автопроизводителя Tesla. Они обеспокоены тем, что после покупки предприниматель стал тратить на социальную сеть слишком много времени.

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Фото на обложке: ANTON ZUBCHEVSKYI / Shutterstock

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