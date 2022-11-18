Сотрудники Twitter начали массово покидать компанию после ультиматума Маска

Из Twitter Inc. начали массово увольняться сотрудники после того, как гендиректор компании Илон Маск выставил команде ультиматум, об этом пишут Bloomberg , Reuters и CNN .

Ранее предприниматель предложил своим сотрудникам выбор: принять «хардкорную культуру» и приготовиться к многочасовой интенсивной работе либо покинуть компанию. На размышления Маск дал сутки.

Двое работников рассказали изданию CNN, что не станут соглашаться на новые условия и не хотят работать в токсичной атмосфере, которую создал новый глава социальной сети. Бывший менеджер компании назвал серию увольнений «массовым исходом». Другой сотрудник написал, что решение устроиться в Twitter было очень простым, а увольняться оказалось крайне тяжело.

По данным издания, руководство Twitter обеспокоено количество пожелавших покинуть компанию. Один из бывших сотрудников рассказал CNN, что люди не готовы подвергать риску психическое здоровье и жертвовать личной жизнью ради того, чтобы самый богатый человек в мире стал еще богаче.

Анонимный опрос приложения Workplace Blind, в котором поучаствовали 180 человек, показал, что 42% из них приняли решение не оставаться в Twitter. И лишь 7% согласились на новые «хардкорные» требования генерального директора.

Сообщается, что Маску даже пришлось встретиться с ключевыми сотрудниками, чтобы лично убедить их остаться в компании. В четверг вечером оставшиеся работники прлучили сообщения о закрытии офиса до понедельника.

Илон Маск возглавил Twitter после покупки соцсети в конце октября. Почти сразу предприниматель распустил совет директоров и уволил около 50% сотрудников. Позднее стало известно, что бизнесмен хочет нанять нового руководителя, чтобы сократить свое участие в управлении компанией. СМИ писали, что такое решение связано с давлением на Маска инвесторов автопроизводителя Tesla. Они обеспокоены тем, что после покупки предприниматель стал тратить на социальную сеть слишком много времени.

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