Утечка в Twitter: опубликованы персональные данные 209,5 млн пользователей

Хакеры выложили в открытый доступ архив с персональными данными 209,5 млн пользователей Twitter. В файле размером 12 Гб содержатся сведения об имени и фамилии юзеров, адреса электронной почты, логины, даты создания профиля.
Об утечке конфиденциальных данных пользователей Twitter пишет telegram-канал «Утечки информации».
В открытый доступ попал архив, содержащий сведения об имени и фамилии пользователей, количестве их подписчиков, адреса электронной почты, логины, даты создания профиля. Отмечается, что в файле размером 12 Гб указаны персональные данные 209,5 млн пользователей Twitter.
5,6 млн адресов электронной почты зарегистрированы на домене .ru, что говорит о принадлежности этих адресов российским пользователям. Последняя указанная в базе дата создания профиля датируется 15 декабря 2021 года.
Публикация данной базы является подтверждением утечки в Twitter, случившейся 26 декабря. Тогда сообщалось, что хакеры выставили на продажу базу из 400 млн строк данных пользователей Twitter.
Последняя утечка в Twitter произошла 5 августа 2022 года. Тогда в сеть утекли данные 5,4 млн пользователей социальной сети.
Фото на обложке: Ascannio /
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