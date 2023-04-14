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Илон Маск запустил монетизацию в Twitter

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владелец Twitter Илон Маск сообщил о запуске монетизации пользовательского контента на платформе. В течение года авторы будут получать деньги от подписчиков за вычетом комиссии платежных систем —  iOS и Android взимают по 30%.

Илон Маск запустил монетизацию в Twitter

Пользователи смогут предложить подписку как на текст, так и на многочасовые видео. Для этого в настройках им нужно будет нажать на «Монетизацию».

По истечении первого года комиссия  iOS и Android снизится до 15%, но Twitter добавит свою, размер которой будет «небольшим», но конкретную сумму Маск не назвал.

Twitter будет способствовать продвижению контента, авторы смогут в любой момент покинуть платформу по собственному желанию.

  • Илон Маск стал главой Twitter в конце октября прошлого года, приобретя компанию за $44 млрд. По данным WSJ, в конце 2022 года выручка соцсети рухнула на 40% из-за оттока крупных рекламодателей.
  • Бизнесмену пришлось взять кредит в $13 млрд с ежегодными процентами более чем на $1 млрд, чтобы закрыть сделку, и первый платеж по займу уже был совершен.
  • В апреле 2023 года Twitter утратил статус независимой компании. В результате слияния компания стала частью нового конгломерата под названием X Corp. Официальных заявлений о новом статусе представители соцсети не делали. 

Фото на обложке: Emre Akkoyun / Shutterstock

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