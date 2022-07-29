Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Первое судебное заседание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter назначили на 17 октября

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд штата Делавэр назначил первое заседание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter на 17 октября. Разбирательство пройдет в ускоренном порядке и займет всего пять дней, хотя юристы Маска просили перенести его на 2023 год.

Первое судебное заседание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter назначили на 17 октября

Дату первого судебного заседание по делу Илона Маска и Twitter назначил канцлерский суд штата Делавэр, пишет Bloomberg.

Юристы Twitter попросили провести разбирательство в ускоренном порядке, и суд удовлетворил их просьбу. Весь процесс продлится пять дней. В своих доводах судья сослалась на то, что затягивание разбирательство навредит бизнесу Twitter.

Илон Маск и его адвокаты настаивали, что процесс не нужно проводить в «головокружительном графике» и просили перенести его начало на 2023 год, но суд оставил просьбу без удовлетворения.

Из-за неопределенности со сделкой по продаже Twitter она понесла убытки. В отчете за квартал компания отметила, что из-за этого потеряла $33 млн.

Ранее Twitter подала в суд на Илона Маска после того, как он отказался от покупки компании. Сделка оценивалась в $44 млрд. Маск передумал после того, как узнал о количестве фейковых аккаунтов в соцсети.

Фото на обложке: Serhii Yevdokymov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Илон Маск подал встречный иск к Twitter
  2. 2 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  3. 3 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
  4. 4 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
  5. 5 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2022

Data Hack

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

06 августа 2022

Академия больших данных

09 августа 2022

StartupDrive

Все ВОЗМОЖНОСТИ