Первое судебное заседание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter назначили на 17 октября

Суд штата Делавэр назначил первое заседание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter на 17 октября. Разбирательство пройдет в ускоренном порядке и займет всего пять дней, хотя юристы Маска просили перенести его на 2023 год.

Дату первого судебного заседание по делу Илона Маска и Twitter назначил канцлерский суд штата Делавэр, пишет Bloomberg.

Юристы Twitter попросили провести разбирательство в ускоренном порядке, и суд удовлетворил их просьбу. Весь процесс продлится пять дней. В своих доводах судья сослалась на то, что затягивание разбирательство навредит бизнесу Twitter.

Илон Маск и его адвокаты настаивали, что процесс не нужно проводить в «головокружительном графике» и просили перенести его начало на 2023 год, но суд оставил просьбу без удовлетворения.

Из-за неопределенности со сделкой по продаже Twitter она понесла убытки. В отчете за квартал компания отметила, что из-за этого потеряла $33 млн.

Ранее Twitter подала в суд на Илона Маска после того, как он отказался от покупки компании. Сделка оценивалась в $44 млрд. Маск передумал после того, как узнал о количестве фейковых аккаунтов в соцсети.

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