Первое судебное заседание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter назначили на 17 октября

Суд штата Делавэр назначил первое заседание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter на 17 октября. Разбирательство пройдет в ускоренном порядке и займет всего пять дней, хотя юристы Маска просили перенести его на 2023 год.
Дату первого судебного заседание по делу Илона Маска и Twitter назначил канцлерский суд штата Делавэр, пишет Bloomberg.
Юристы Twitter попросили провести разбирательство в ускоренном порядке, и суд удовлетворил их просьбу. Весь процесс продлится пять дней. В своих доводах судья сослалась на то, что затягивание разбирательство навредит бизнесу Twitter.
Илон Маск и его адвокаты настаивали, что процесс не нужно проводить в «головокружительном графике» и просили перенести его начало на 2023 год, но суд оставил просьбу без удовлетворения.
Из-за неопределенности со сделкой по продаже Twitter она понесла убытки. В отчете за квартал компания отметила, что из-за этого потеряла $33 млн.
Ранее Twitter подала в суд на Илона Маска после того, как он отказался от покупки компании. Сделка оценивалась в $44 млрд. Маск передумал после того, как узнал о количестве фейковых аккаунтов в соцсети.
Фото на обложке: Serhii Yevdokymov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Илон Маск подал встречный иск к Twitter
- 2 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
- 3 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
- 4 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
- 5 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
ВОЗМОЖНОСТИ
01 августа 2022
05 августа 2022
06 августа 2022
09 августа 2022