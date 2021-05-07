Twitter поставил «банку для чаевых»: пользователи соцсети теперь смогут отправлять и получать донаты

Социальная сеть Twitter запустила Tip Jar — сервис, который поможет отправить донат любимым авторам. Пока что он доступен лишь части пользователей.

Владельцы аккаунтов в Twitter смогут привязать учётные записи различных платёжных сервисов в зависимости от региона, включая PayPal и Patreon, сообщается в блоге соцсети.

На данный момент функция доступна лишь англоязычным пользователям, но в будущем Twitter обещает расширить поддержку Tip Jar для других языков.

Отправить донат сможет любой пользователь соцсети, но принимать пожертвования сможет ограниченный круг лиц: на данный момент Tip Jar смогут подключить лишь «некоммерческие организации, журналисты, эксперты и авторы», сообщает компания.

Фото в тексте: Twitter.

Для отправки доната необходимо будет нажать на специальную кнопку в верхней части экрана, далее Twitter покажет сервисы, через которые можно будет сделать пожертвование. Сама соцсеть взимать комиссии за переводы не планирует.

Ранее соцсеть представила собственную функцию голосовых чатов под названием Spaces, а также начала тестировать автозамену оскорбительных комментариев на более вежливые.

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